Van'da Ekonomik Sıkıntılar ve Erken Seçim Talepleri Gündemde - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Van'da Ekonomik Sıkıntılar ve Erken Seçim Talepleri Gündemde

Geniş Video İzle

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebi nedeniyle düzenlenen miting öncesi Van halkının ekonomik sorunları ele alındı. Vatandaşlar işsizlik, geçim sıkıntısı ve tarım-hayvancılık sorunlarına dikkat çekti.

09.05.2025 22:49  Güncelleme: 10:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: İshak KARA/ Kamera: Cemal Berk AYTEKİN

(VAN) - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle Türkiye'nin farklı bir illerinde düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi, 10 Mayıs Cumartesi günü Van'da gerçekleştirilecek. CHP'nin Van Mitingi öncesi ANKA Haber Ajansı, Vanlı yurttaşlara mikrofon uzattı.

Miting öncesi ANKA Haber Ajansı, Van halkının nabzını tuttu. Konuşan vatandaşlar ekonomik sıkıntılardan, işsizlikten ve geçim derdinden yakındı. Öyle ki Van'daki kıraathanelerde "askıda çay" uygulaması da başladı.

Van'da kahvehane işleten Abdullah Koç, sabah saatlerinde gelen müşterilere ücretsiz çay verdiğini, ancak gün ilerledikçe çayların ücretli olduğunu belirterek "Oynamayana kadar çayımız bedava. Emekli zaten ölmüş, kefen parası yok, kefensiz gömüyorlar. Veresiye defteri kabardı." şeklinde konuştu.

"Asgari ücretli ve emekli geçinemiyor"

Erdoğan Aydın isimli vatandaş, ekonomi politikalarının halkı ezdiğini söyleyerek şöyle konuştu: "Ekonomi berbat. Emekçi, emekli geçinemiyor. Asgari ücret yetmiyor. Her şey adaletle başlar; adalet yoksa ekonomi de düzelmez, barış da gelmez."

İstihdam sorununa dikkat çeken Aydın, özellikle sınır kapılarının kapalı olmasının bölge halkını etkilediğini vurguladı:

"Gençlerimiz kahve köşelerinde ömür tüketiyor. Devletin tarım ve hayvancılığa destek vererek köy dönüşlerini teşvik etmesi gerekiyor."

"150 bin liraya çoban bulunamıyor"

Tarımın bitme noktasına geldiğini ifade eden bir çiftçi, "Hayvancılık kalmadı. Çobana 150 bin lira maaş veriyoruz ama kimse gitmek istemiyor. Gençler hayvancılıktan uzaklaştı," dedi. Köyler boşaldı, şehirlerde iş yok Görüşlerine başvurulan birçok vatandaş, köylerin boşaldığını, insanların kentlere göç ettiğini ama şehirlerde de iş olmadığını ifade etti.

"30-40 yıl önce boşaltılan köylerin bedelini şimdi ödüyoruz," diyen Koç, gençlerin köye dönüşü için devlet desteğinin şart olduğunu belirtti. "İnsanlar artık evlenemiyor." dedi.

Artan yaşam maliyetlerine dikkat çeken bir başka yurttaş, "Asgari ücret 22 bin TL, bir altın 30 bin TL. Kimse düğün yapamıyor. Bu kırılma noktasıdır," ifadelerini kullandı.

"Emekliyim, ek iş yapıyorum"

Emekli Cafer Ayhan ise 14 bin 600 TL maaş aldığını, bunun da kira ve ortak giderlere ancak yettiğini belirtti: "10 hastalığım var ama çalışmak zorundayım. Yoksa aç kalacağız."

"İktidar değişirse ülke düzelir"

İsmini vermek istemeyen bir başka vatandaş, ekonomik sorunların iktidarın değişmesiyle çözülebileceğini savundu: "Vicdanlı biri gelirse Türkiye iki senede toparlanır. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu dürüst insanlar. Tek umudumuz onlar."

Kürt kimliği ve kültürel baskı vurgusu Dengbejlik yapan Kawa İnal, Kürtçe şarkı söylediği için cezaevine girdiğini belirtti. "Kürtçe konuşmamız, şarkı söylememiz istenmiyor. Ama biz Kürt doğduk, Kürt öleceğiz," dedi.

"Kayyumla ekonomi yönetilmez" Bazı vatandaşlar ise belediyelere atanan kayyumlara tepki göstererek, yerel gelirlerin başka bölgelere aktarıldığını ve Van'ın hizmetten mahrum bırakıldığını dile getirdi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ekrem İmamoğlu, Politika, Ekonomi, Tarım, Yerel, Van, Son Dakika

Son Dakika Yerel Van'da Ekonomik Sıkıntılar ve Erken Seçim Talepleri Gündemde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pakistan, 77 Hindistan SİHA’sını düşürdü Pakistan, 77 Hindistan SİHA'sını düşürdü
Adana’da öğretmenden otizmli çocuklara şiddet Adana'da öğretmenden otizmli çocuklara şiddet
Sakarya’da traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Sakarya'da traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Yeni Zelanda ve Tayland’a yeni büyükelçi atamaları yapıldı Yeni Zelanda ve Tayland'a yeni büyükelçi atamaları yapıldı
Beylikdüzü’nde tır kazası 1 kişi hayatını kaybetti Beylikdüzü'nde tır kazası! 1 kişi hayatını kaybetti
Tazminatını isteyen işçi, şirketin korumaları tarafından dövülerek öldürüldü Tazminatını isteyen işçi, şirketin korumaları tarafından dövülerek öldürüldü
Yürüyüşe çıktığı kırsal alanda dev mantarlar buldu Yürüyüşe çıktığı kırsal alanda dev mantarlar buldu
İsrailli askerden kan donduran itiraflar İsrailli askerden kan donduran itiraflar
Zorunlu hale geliyor Taksilerde yeni dönem Zorunlu hale geliyor! Taksilerde yeni dönem
23 ile sarı kodlu uyarı Meteoroloji saat verip uyardı 23 ile sarı kodlu uyarı! Meteoroloji saat verip uyardı
İŞKUR merak edilen verileri paylaştı İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler İŞKUR merak edilen verileri paylaştı! İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler

23:16
Hindistan’dan, “Pakistan ateşkesi ihlal etti“ suçlaması
Hindistan'dan, "Pakistan ateşkesi ihlal etti" suçlaması
22:11
1 yıldır kayıptı 19 yaşındaki Nagihan’ın cesedi kuyuda bulundu
1 yıldır kayıptı! 19 yaşındaki Nagihan'ın cesedi kuyuda bulundu
20:56
Kulisleri sallayacak iddia: PKK “fesih“ kararını Türkiye Cumhuriyeti’ne iletti
Kulisleri sallayacak iddia: PKK "fesih" kararını Türkiye Cumhuriyeti'ne iletti
19:57
3 çocuk sahibi kadınlar dikkat Memur olma hakkı geliyor
3 çocuk sahibi kadınlar dikkat! Memur olma hakkı geliyor
17:57
Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig’e yükseldi
Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükseldi
10:54
Otomobil fiyatına kurbanlık boğa
Otomobil fiyatına kurbanlık boğa
10:36
Resmi açıklama geldi Süper Lig’i sallayan isim takımdan ayrılıyor
Resmi açıklama geldi! Süper Lig'i sallayan isim takımdan ayrılıyor
10:06
MİT, sahte baz istasyonuyla dolandırıcılık yapan çeteyi çökertti
MİT, sahte baz istasyonuyla dolandırıcılık yapan çeteyi çökertti
09:56
Galatasaray, Jorge Jesus’u şampiyon yapan kaleciyi transfer ediyor
Galatasaray, Jorge Jesus'u şampiyon yapan kaleciyi transfer ediyor
09:24
Serkan Kaya’dan radikal karar: İstanbul’u bırakıp çiftlik hayatına geçti
Serkan Kaya'dan radikal karar: İstanbul'u bırakıp çiftlik hayatına geçti
09:17
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye’yi cehenneme çeviririz
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çeviririz
09:06
Enrique Iglesias’tan Türkiye’ye duygusal mesaj: Ezan sesini özledim
Enrique Iglesias'tan Türkiye'ye duygusal mesaj: Ezan sesini özledim
08:47
Tadic’in Talisca’ya saldırmaya çalıştığı anların tribün çekimi
Tadic'in Talisca'ya saldırmaya çalıştığı anların tribün çekimi
08:46
Survivor’dan diskalifiye olan Almeda Baylan en büyük pişmanlığını itiraf etti
Survivor'dan diskalifiye olan Almeda Baylan en büyük pişmanlığını itiraf etti
08:21
İŞKUR merak edilen verileri paylaştı İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler
İŞKUR merak edilen verileri paylaştı! İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2025 00:25:44. #7.11#
SON DAKİKA: Van'da Ekonomik Sıkıntılar ve Erken Seçim Talepleri Gündemde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.