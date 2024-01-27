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Van'da Filistine Destek Platformu İsrail'in saldırılarını protesto etti - Son Dakika
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Van'da Filistine Destek Platformu İsrail'in saldırılarını protesto etti

Van Filistine Destek Platformu üyeleri, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze için soğuk havaya rağmen yoğun katılımlı bir yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşte İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sonucunda hayatını kaybedenler ve zarar gören evler, okullar ve hastaneler protesto edildi.

Van\'da Filistine Destek Platformu İsrail\'in saldırılarını protesto etti
27.01.2024 - 16:29,  Güncelleme: 16:34
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Van Filistine Destek Platformu üyeleri tarafından İsrail'in saldırıları altındaki Gazze için soğuk havaya rağmen yoğun katılımlı bir yürüyüş gerçekleştirildi.

Van'daki sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek oluşturduğu Filistine Destek Platformu üyeleri, İsrail'in saldırılarını protesto etmek amacıyla Van Kent Parkı'nda bir araya geldi. "Rehaf Sınır Kapısı Açılsın, Gazze Nefes Alsın" sloganıyla gerçekleşen yürüyüş, Maraş ve Cumhuriyet caddesi güzergahından kent meydanına kadar devam etti. Burada basın açıklamasını platform adına okuyan M. Garip Cesur, İşgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 11 binden fazlası çocuk, 7 bin 500'ü de kadın olmak üzere toplamda 26 bini aşkın insanın hayatını kaybettiğini belirtti. Gazze'de 64 binden fazla kişi yaralanırken, 8 bin kişiden fazlasının ise kayıp durumunda olduğunu ifade eden Cesur, "İşgalci İsrail'in saldırıları sebebiyle ayrıca, 69 bini tamamen yıkılmış olmak üzere, 359 bin ev zarar gördü. 2 milyon sivil ise saldırlar sonucu Gazze içerisinde zorla göç ettirildi. Yiyecek ve barınağa muhtaç durumda. Tüm dünyanın gözü önünde İsrail terör devleti büyük bir soykırım gerçekleştiriyor. Filistin'de uyguladığı sistematik zulüm ve işgal, tüm dünyaya rağmen gerçekleştiriliyor. Evler, okullar, hastaneler bombalanıyor; Gazze halkı abluka altında açlığa mahkum ediliyor. Su vanalarını kapatan, tarlaları bombalayan ve kente gıda girişlerini engelleyen İsrail, bunları tüm dünyanın gözü önünde, saklamaya dahi gerek görmeden alenen gerçekleştiriyor" dedi.

Basın açıklamasının ardından Filistin Alimler Birliği Başkanı Dr. Nevvaf Tekruri de bir konuşma yaptı. Burada katılımcılara seslenen Tekruri, Mescid-i Aksa işgal altındayken tüm İslam ülkelerinin de işgal altında olduğunu söyledi. Tekruri, "Bugün burada sadece Gazze için toplanmadık. İşgal edilmiş bütün topraklar için burada buluştuk. Mescid-i Aksa işgal altındayken hareketsiz kalmak da caiz değildir. Gazze'deki kadınlar sizin kardeşlerinizdir, öldürülen çocuklar sizin çocuklarınızdır. Bunlara karşı geri durmayın. Bazıları Gazze'deki mücahitlere, 'siz neden 7 Ekim'de İsrail'e karşı savaş başlattınız' diye soruyor. Bu savaş, 7 Ekim'de değil Osmanlı hilafetinin düştüğü tarihten itibaren Mescid-i Aksa'nın Yahudilerin eline geçmesiyle başladı" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İHA
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