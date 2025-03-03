Van\'da Fırın ve Tandırlara Denetim

Yerel

Van Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri kent genelinde hizmet veren fırın ve tandır evlerini denetledi.

Halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalarını sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, denetimlerine son hız devam ediyor. Bu kapsamda gıda mühendisleri eşliğinde fırınları ve tandır evlerini tek tek gezen ekipler, gramaj, hijyen, maske, eldiven kullanımı ve iş yeri açma, çalışma ruhsatlarını kontrol etti. Farklı noktalarda faaliyet gösteren işletmelere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde ayrıca ürünlerin son tüketim tarihleri, hijyen şartları, ürün ve malzemeleri saklama, çalışanların kişisel hijyenleri, satış ve sunumda kullanılan alet ve ekipmanların uygunluğunu da denetlendi. Eksiklikleri tespit edilen işletmeler hakkında tutanak tutularak, gerekli uyarılar yapıldı. Ekipler, kent genelinde Ramazan ayı boyunca denetimlere devam edecek. - VAN