Van'da Fırıncılar Sıcaklıkla Mücadele Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Van'da Fırıncılar Sıcaklıkla Mücadele Ediyor

Van\'da Fırıncılar Sıcaklıkla Mücadele Ediyor
01.07.2026 16:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'daki fırın çalışanları, 30°C dış sıcaklıkta 250-300°C ocaklarda ekmek üreterek zorluğa katlanıyor.

Van'da hava sıcaklıklarının 30 dereceye ulaştığı günlerde, fırıncılar 250 ila 300 dereceyi bulan ocakların başında mesailerine devam ediyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri seviyesine yükseldiği kentte, fırın çalışanları yüksek ısı altında ekmek üretimi yapıyor. Dışarıdaki hava sıcaklığının 30 dereceyi bulduğu günlerde, fırın ocaklarının ısısı 250 ile 300 derece arasında değişiyor. Yoğun sıcaklık ve nemle mücadele eden çalışanlar, çalışma saatleri boyunca bol miktarda su tüketerek sıvı kaybını önlemeye çalışıyor.

Ekmek üretimi için günün erken saatlerinde başladıkları mesailerini zorlu şartlara rağmen sürdüren fırın ustaları, yüksek ısıya rağmen vatandaşlara sıcak ekmek ulaştırmak için çalışmalarını titizlikle yürütüyor.

"Yazın da kışın da terliyoruz, vücudumuzda hasar bırakıyor"

47 yıldır taş fırın başında çörek üretimi yapan Seyfettin Duman, yaz aylarında sıcaklıklarla birlikte çalışma şartlarının daha da ağırlaştığını belirtti. Duman, "Yazın sıcakta çalışmak oldukça zorlu oluyor. Günde en az 4-5 litre su tüketiyorum. Ancak kışın durum daha farklı bir hal alıyor. Kışın dışarıdaki soğuk rüzgarlar bir yandan, içerideki ateş bir yandan vücudumuzu zorluyor. Göğsümüz ateş gibi yanarken dışarıdan soğuk yiyoruz. Bu durum özellikle böbrek sağlığımızı olumsuz etkiliyor ve hastalıklara davetiye çıkarıyor" dedi.

Fırın sıcaklığının bazı günler 300 dereceye yaklaştığını ifade eden Duman, "Sıcaklıklar yükseldiğinde ocak başı daha da çekilmez oluyor. Yazın da kışın da sürekli terliyoruz. Mesleğin bu ağır şartları, zamanla vücudumuzda kalıcı etkiler ve hasarlar bırakıyor" ifadelerini kullandı. - VAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Ekonomi, Yaşam, Yerel, Ekmek, Van, Son Dakika

Son Dakika Yerel Van'da Fırıncılar Sıcaklıkla Mücadele Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arazisine kamera taktı, olan bitenler karşısında şoku yaşadı Arazisine kamera taktı, olan bitenler karşısında şoku yaşadı
Muhtar, düğünde havaya ateş açmak isterken davetliyi yaraladı Muhtar, düğünde havaya ateş açmak isterken davetliyi yaraladı
Şanlıurfa’da 11 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak Şanlıurfa'da 11 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak
Somali’de Eş-Şebab’a Türk F-16’larıyla operasyon: 35 terörist etkisiz hale getirildi Somali'de Eş-Şebab'a Türk F-16'larıyla operasyon: 35 terörist etkisiz hale getirildi
Pakistan’da etüt merkezinin çatısının çökmesi sonucu 14 öğrenci hayatını kaybetti Pakistan'da etüt merkezinin çatısının çökmesi sonucu 14 öğrenci hayatını kaybetti
Antalya, Bolu ve Adana’da NATO zirvesi nedeniyle 10 günlük eylem yasağı Antalya, Bolu ve Adana'da NATO zirvesi nedeniyle 10 günlük eylem yasağı

15:40
Trump’tan Doha müzakereleriyle ilgili açıklama: İran’la çok iyi anlaşıyoruz
Trump'tan Doha müzakereleriyle ilgili açıklama: İran'la çok iyi anlaşıyoruz
15:21
İstanbul’da seri taciz skandalı Erkekleri hedef alan kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul'da seri taciz skandalı! Erkekleri hedef alan kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı
15:04
Emine Erdoğan’dan “koruyucu aile“ vurgusu: Evlerimizin kapısını bu evlatlarımıza açalım
Emine Erdoğan'dan "koruyucu aile" vurgusu: Evlerimizin kapısını bu evlatlarımıza açalım
14:50
Cemil Tugay’dan AK Parti’ye geçecek iddialarına yanıt
Cemil Tugay'dan AK Parti'ye geçecek iddialarına yanıt
14:35
Netanyahu dünyaya rest çekti: Lübnan’daki işgali sürdüreceğiz
Netanyahu dünyaya rest çekti: Lübnan'daki işgali sürdüreceğiz
14:09
Destici’den komedyen Deniz Göktaş’a sert tepki: O dili koparırız
Destici'den komedyen Deniz Göktaş'a sert tepki: O dili koparırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2026 16:11:05. #7.13#
SON DAKİKA: Van'da Fırıncılar Sıcaklıkla Mücadele Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.