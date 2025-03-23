Van'da Gazze İçin Yürüyüş Düzenlendi - Son Dakika
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Van'da Gazze İçin Yürüyüş Düzenlendi

Van\'da Gazze İçin Yürüyüş Düzenlendi

Van'da Gazze'deki saldırıları lanetlemek için yürüyüş yapıldı, Müftü Şık önemli mesajlar verdi.

23.03.2025 19:31
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını lanetlemek amacıyla Van'da "Gazze için meydanlara" temasıyla yürüyüş ve basın açıklaması düzenlendi.

Van Filistin'e Destek Platformu'nun çağrısıyla Beşyol Meydanı'nda toplanan kalabalık, Filistin ve tevhid bayrakları eşliğinde Kent Meydanı'na kadar yürüdü. Burada Gazze'deki soykırıma dikkat çekilen konuşmalar yapıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Van İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık, Gazze'de yaşananların yalnızca Müslümanların değil, tüm insanlığın meselesi olduğunu vurguladı. Filistinlilerin yalnız bırakıldığını söyleyen Şık, "Bütün devletler, bütün topluluklar kendilerini Gazze'ye benzetmek zorundadır. Çünkü yalnız bırakılmak sadece onların sorunu değil. Şu anda dünyanın neresinde olursa olsun, ister Myanmar'da, ister Doğu Türkistan'da, ister başka coğrafyalarda Müslümanlar olarak hangi kitle mazlum kalmış ise sadece mazlum olmakla yetinmemiş, bir de yalnızlığa mahkum edilmiştir. Dolayısıyla bugün biz Gazze için ağlıyoruz, yarın başka bir memleket için ağlayacağız, ertesi gün başka bir memleket için ağlayacağız. Belki de sıra bize gelecek, kimse bize ağlamayacak. Dolayısıyla bunun sadece Gazze ya da Filistin meselesi olduğunu anlamaktan öte çok daha geniş kapsamlı, Müslümanları tabiri caizse darmadağın edecek bir anlayışa bu ümmetin maruz kaldığını artık bilmemiz lazım. ve artık kendimize gelmemiz lazım" dedi.

"Siyonist zulüm çetesiyle karşı karşıyayız"

Siyonistlerin hiçbir kutsalı olmayan bir zulüm çetesi olduğunu belirten Müftü Şık, "Bakın az önce hocamızın okumuş olduğu ayeti kerime ve taziyelerde aklımıza gelen ayeti kerime, 'Muhakkak ki sizi korkuyla, açlıkla, nesillerinizden, mallarınızdan kısmak suretiyle sizi imtihana tabi tutacağız' şeklindeki ayet-i kerime bugün İsrailliler tarafından broşürler dağıtmak suretiyle aynı ayet-i kerimeyi yazarak Gazzeli kardeşlerimizin üzerine atıyorlar. Resmen dalga geçiyorlar kıymetli kardeşlerim. ve altında şunu yazıyorlar. 'İşte siz de gördünüz, ümmetiniz dediğiniz, kardeşleriniz dediğiniz Müslümanlar sizi yalnız bıraktı. Araplar sizi yalnız bıraktı. Bakın yalnız kaldınız. Dolayısıyla size korku vereceğiz, sizi açlığa mahkum tutacağız. Sizin canlarınızı alacağız, sizin mallarınızı alacağız' diyerek onlarla dalga geçerek ümmetin gözüne adeta sokarcasına bir melaneti maalesef bize reva gören bir zulüm çetesiyle karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

Program yapılan duanın ardından sona erdi. - VAN

Kaynak: İHA

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