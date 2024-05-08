Van'da işten çıkarılan işçiler çadır kurarak eylem başlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Van'da işten çıkarılan işçiler çadır kurarak eylem başlattı

Van\'da işten çıkarılan işçiler çadır kurarak eylem başlattı

Van'da DEM Partili İpekyolu Belediyesi önünde işten çıkarılan işçiler çadır kurarak süresiz eylem başlattı. İşçiler, işlerine geri dönmek istediklerini belirtti.

08.05.2024 14:00  Güncelleme: 14:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da işten çıkarılan çok sayıda işçi, DEM Partili İpekyolu Belediyesi önünde çadır kurarak süresiz eylem başlattı.

DEM Partili Van Büyükşehir Belediyesi ile İpekyolu Belediyesi, 1 Mayıs İşçi Bayramı'ndan 1 gün sonra çok sayıda işçinin iş akdine son verdi. İşten çıkarılan işçiler, HAK-İŞ Van Şubesi öncülüğünde eylem başlattı. İpekyolu Belediyesi önünde çadır kuran işçiler, verilen karara tepki göstererek işlerine geri dönmek istedi.

Konuya ilişkin konuşan HAK-İŞ Van Şube Başkanı Fatih Akdeniz, 1 Mayıs İşçi Bayramı'ndan 1 gün sonra iş çıkışlarının başladığını belirtti. İşten çıkarmaların sebebini bütçe olarak gösterildiğini ifade eden Akdeniz, "Bu kadar borç varken işçinin aldığı maaş bütçeyi neden bu kadar engelliyor. Daha önce HDP ve AK Parti döneminde de işçi alımları oldu. Belediyelerde herkes kendi tanıdığını işe alıyor. Bu sadece burada değil, Türkiye'nin her yerinde böyledir. Burada çıkarılan işçilerin işe gelmediği gibi söylemler vardı. Ancak bu doğru değil ve işçilerimizin buna ihtiyacı var. Her birinin farklı farklı hikayeleri var" dedi.

"Yeni yönetim hayallerimizi elimizden aldı"

İpekyolu Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalıştıktan sonra işten çıkarıldığını söyleyen Hakan Şipal ise "İşe büyük bir mutlulukla başladım. Şu an nişanlıyım ve 2 y sonra düğünüm var. İşe alınırken de nişanlıma ve aileme büyük umutlar vadettim. Aramızda nişanlı, engelli ve hastası olan arkadaşlarımız var. Bir mesajla hayallerimiz elimizden alındı. Eylemlerle iyi sonuçlar almayı diliyoruz. Bütçe bahane edilemez ve işçi maaşları üzerinden tasarruf edilemez. İltimasla, rüşvetle işe girdiğimiz söyleniyor. Bunu tespit edin, gelip altına imzamızı atalım. Sabah gelip çevreyi temizliyordum. Yeri geliyor eldivensiz yerdeki çöpleri temizliyordum. Eğer gerçekten işe lüks araçla gelen varsa tespit edin. Çünkü onlar yüzünden biz de işimizden atıldık" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İHA

İpekyolu, Van, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Van'da işten çıkarılan işçiler çadır kurarak eylem başlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:56 Gazze’de Şifa Hastanesi’nde bulunan üçüncü toplu mezardan 49 Filistinlinin cesedi çıkarıldı Gazze'de Şifa Hastanesi'nde bulunan üçüncü toplu mezardan 49 Filistinlinin cesedi çıkarıldı
14:33 Kalben’in evine düzenlenen operasyondan görüntüler Oyuncak arabadan bile uyuşturucu çıktı Kalben'in evine düzenlenen operasyondan görüntüler! Oyuncak arabadan bile uyuşturucu çıktı
14:06 Öğretmenler cuma günü iş bırakma eylemi düzenleyecek Öğretmenler cuma günü iş bırakma eylemi düzenleyecek
13:01 İmamoğlu, yeğenini işe alan Bursa Belediye Başkanı Bozbey’i topa tuttu İmamoğlu, yeğenini işe alan Bursa Belediye Başkanı Bozbey'i topa tuttu
11:45 Dehşete düşüren görüntü Türkiye’den Komşusunu aracının arkasına bağlayıp metrelerce sürükledi Dehşete düşüren görüntü Türkiye'den! Komşusunu aracının arkasına bağlayıp metrelerce sürükledi
14:54 Bonservisini kullandılar Hakim Ziyech Galatasaray’da kalıyor Bonservisini kullandılar! Hakim Ziyech Galatasaray'da kalıyor
14:52 Farklı gelir grupları için farklı doğal gaz ve elektrik tarifeleri üzerinde çalışılıyor Farklı gelir grupları için farklı doğal gaz ve elektrik tarifeleri üzerinde çalışılıyor
14:27 Yeşim Erçetin itiraf etti: Eşim intihar etti, kardeşi açıklamak istemedi Yeşim Erçetin itiraf etti: Eşim intihar etti, kardeşi açıklamak istemedi
13:56 KÜÇÜKÇEKMECE’de ’Şirine’ isimli kediye işkence davası başladı KÜÇÜKÇEKMECE'de 'Şirine' isimli kediye işkence davası başladı
13:29 Ankara’da 15 yaşındaki çocuk ablasını bıçaklayarak öldürdü Ankara'da 15 yaşındaki çocuk ablasını bıçaklayarak öldürdü
13:19 Taraftarın gözü kulağı ondaydı Aziz Yıldırım, aday olup olmayacağı tartışmalarına son noktayı koydu Taraftarın gözü kulağı ondaydı! Aziz Yıldırım, aday olup olmayacağı tartışmalarına son noktayı koydu
13:17 Şarkıcı Kalben uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı Şarkıcı Kalben uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 15:22:59. #1.13#
SON DAKİKA: Van'da işten çıkarılan işçiler çadır kurarak eylem başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement