Van'da Kadın Eylemine Polis Müdahalesi

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(VAN) - Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, Van'da düzenledikleri yürüyüşe yönelik polis müdahalesine ve 17 kişinin gözaltına alınmasına tepki göstererek, "Demokrasiyi sadece kendimize istemiyoruz. Eşit koşullarda yaşamayı sadece kendimize istemiyoruz. Bu ülke faşizmin tekelinde çürütülüyor" ifadesini kullandı.

Van'da "Kadınlar özgürlüğe yürüyor" sloganıyla Özgür Kadın Hareketi tarafından düzenlenen yürüyüşe polis müdahale etti. Kadınlar müdahalenin ardından, Van DBP İl Örgütü binası önünde basın açıklaması yaptı.

Van'da kadınların eyleminde konuşan DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, gözaltılara tepki gösterdi. Kılıçgün Uçar, şunları söyledi:

"TJA olarak bugün ülkede yaşanan antidemokratik uygulamaları hem de yeni dönem tartışmalarına dair kadınlar olarak sözümüzü kurmak için Sanat Sokağı'nda bir araya geldik. Yürüyüş yaptırmadılar. Hepsi keyfi onlarca arkadaşımız yakın mesafede gözlerine gaz sıkılarak yerlere düşürülerek tekme atılarak gözaltına alındı. Güvenlik güçlerinin konseptinin böyle olduğunu biliyoruz. Bugün de polis ablukasında açıklama yapıyoruz ki il binamızın önünde bu açıklamayı yapma hakkımızdır. Öyle gözüküyor ki elbette zor günler yaşayacağız. Yürüdük ve slogan attık Van bölündü mü, Türkiye mi bölündü? Kürt halkı ve kadınlar yürüyünce, taleplerini haykırınca ülke mi bölündü? Bu ülkeyi asıl siz bölüyorsunuz. Demokrasiyi sadece kendimize istemiyoruz. Eşit koşullarda yaşamayı sadece kendimize istemiyoruz. Bu ülke faşizmin tekelinde çürütülüyor. Bu iktidar siyaseti çürütüyor."

"Ortak yaşamı inşa etmek için yola çıktık"

Türkiye'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yapacağı açıklamaya kilitlendiğini ileri süren Çiğdem Kılıçgün Uçar, "Kayyım rejimine karşı sokakları terk etmeyenler, tecrit rejimine karşı cezaevinden sürgüne kadar sesini yükselten halkımız, Türkiye için bir umuttur. Tüm engellemeleriniz, erkek-devlet şiddetinize rağmen bu umudun kadınlar olarak bugün de yarın da taşımaya devam edeceğiz. Van halkının, Van'daki kadınların direnişi çoktan destan yazdı. Ne baskınız ne şiddetiniz bizi engellemeye yetmedi, yetmeyecektir. Bizler yeni bir dönemi yeni bir Türkiye ve ortak yaşamı inşa etmek için yola çıktık. Gücünüz yetiyorsa engelleyin. Bizim gücümüz engellenecek bir güç değil" ifadesini kullandı.