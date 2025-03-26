Van\'da Kadın ve Çocuklar İçin Köy Yaşam Merkezleri Yeniden Aktif Oluyor

Van'da kadın ve çocukların sosyal ve kültürel hayatlarını geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi, köy yaşam merkezlerini yeniden aktif hale getiriyor.

2022 yılında Milli Eğitim Bakanlığı, Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediyesi tarafından imzalanan protokolle kırsal mahallelerde hayata geçirilen köy yaşam merkezlerinin çalışmaları yeniden başlıyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığının koordinasyonunda yürütülecek olan çalışmalar il genelinde 100 köy yaşam merkezinde sürdürülecek. İhtiyaç duyulan binaların bakım ve onarımları da yapılacak.

Köy yaşam merkezlerinde kadın ve çocukların sosyal ve kültürel hayatlarını geliştirmeye yönelik faaliyetler yürütülecek. - VAN