Van'da Kan Bağışına Yoğun İlgi - Son Dakika
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Van'da Kan Bağışına Yoğun İlgi

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Van'da Kızılay'ın başlattığı kan bağışı kampanyası büyük ilgi görüyor, sağlık çalışanları da destek veriyor.

06.12.2024 15:04
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Van'da kan bağışına yoğun ilgi

VAN - Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi giriş katında geçici olarak kurulan kan merkezinde gerçekleştirilen kampanyada, bağışçılar hem kan stoklarına destek oluyor hem de hayat kurtarmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kızılay tarafından ülke genelinde başlatılan kan bağışı kampanyası, Van'da vatandaşların yoğun katılımıyla sürüyor. Kış mevsimi öncesi kan stoklarının belirli bir seviyenin üzerine çıkarılmasını ve düzenli bağış alışkanlığının artırılmasını hedefleyen Kızılay, Van merkez ve ilçelerinde başlattığı kampanyayla dikkat çekiyor. Kampanya kapsamında kan bağışında bulunan Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, hastane yönetimi ve personelinin de bağış kampanyasına destek verdiğini belirtti. Hastane Başhekimi Sarıkaya, "En iyi teşvikin örnek olmak olduğuna inandığımız için kendimizden başlayalım dedik. Bugün önce biz yöneticiler, sonra sağlık çalışanları hastalarımızın sağlığı için kan vermeye gönüllü destek veriyoruz. Tüm vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet ediyorum" dedi.

Kan Bağış Kazanım Uzmanı Sinan Ayaz ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 6 ilin kan ihtiyacını karşıladıklarını belirterek, "Yaklaşık 32 hastanenin kan ihtiyacını karşılıyoruz. Soğuk havaların etkisiyle stoklarımızda düşüş yaşanıyor. Bu nedenle halkımızın desteğine her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Kan bağışı sadece 15 dakikanızı alıyor, ancak verdiğiniz kan birçok insana hayat oluyor. Bundan sonra hastanemizle işbirliği içinde düzenli kan bağışı kampanyaları düzenlemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Düzenli kan bağışına destek verdiğini söyleyen vatandaşlar da kan vermenin hem sağlık açısından hem de ihtiyacı olanlara hayat vermesi açısından önemli olduğunu söylediler.

Kaynak: İHA

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