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Van'da Kar Yağışıyla Çocuklar Kayak Yaptı - Son Dakika
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Van'da Kar Yağışıyla Çocuklar Kayak Yaptı

Van'ın merkez Edremit ilçesinde dün itibariyle etkili olan kar yağışı sonrası çocuklar kızaklarını alarak kayak yapmanın keyfini çıkardı. Ebeveynler de çocuklara eşlik etti ve kardan adam yapmayı ihmal etmedi.

Van\'da Kar Yağışıyla Çocuklar Kayak Yaptı
25.01.2024 - 13:56,  Güncelleme: 14:03
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Van'da dün itibariyle etkili olan kar yağışının ardından kızaklarını alan çocuklar, kayak yapmanın tadını çıkardı.

Van'ın merkez Edremit ilçesinde dün sabah itibariyle etkili olan yoğun kar yağışı, çocukların ise eğlencesi oldu. İlçeye bağlı Memur-Sen konutlarındaki çocuklar, uzun zamandan sonra yağan kar yağışını fırsata dönüştürerek gün boyu eğlendi. Neşeli dakikalar geçiren minikler, kayarken düşmelerine rağmen eğlenceye kaldıkları yerden devam etti.

Bir taraftan kızakla kayan, diğer taraftan kartopu oynayan çocuklara ebeveynleri de eşlik etti. Minikler ebeveynleriyle kardan adam yapmayı da ihmal etmedi.

İHA muhabirine konuşan çocuklar, uzun zamandır karın yağmasını beklediklerini belirtti. Kar yağışının 15 günlük tatillerine denk geldiğini ifade eden çocuklar, gün boyunca arkadaşlarıyla birlikte eğlendiklerini söyledi. - VAN

Kaynak: İHA
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