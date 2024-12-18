Van'da Karla Mücadele Ekipleri Mahsur Kalanları Kurtardı

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(VAN) - Van Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele Koordinasyonu, Toprakkale Seyir Tepesi'nde gece saatlerinde mahsur kalan araç ve yurttaşları 3 saatlik çalışma ile kurtardı.

Gece saatlerinde İpekyolu ilçesi Esenler Mahallesi'nde bulunan Toprakkale Seyir Tepesi'ne çıkan yurttaşlar, yollarda oluşan buzlanma nedeniyle burada mahsur kaldı. Araçları yoldan çıkan yurttaşlar durumu Van büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele Koordinasyonu ekiplerine haber vererek yardım istedi.

Kısa sürede iş makinası ve tuzlama aracı ile olay yerine ulaşan ekipler, uzun uğraşlar sonucu gece saat 03.00'te 3 araç ve araçlarda bulunan yurttaşları kurtardı.

Karla Mücadele Koordinasyonu'na bağlı ekipler ayrıca Toprakkale Seyir Tepesi yolunda kar küreme ve tuzlama çalışması da yaptı.