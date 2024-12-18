Van'da Karla Mücadele Ekipleri Mahsur Kalanları Kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Van'da Karla Mücadele Ekipleri Mahsur Kalanları Kurtardı

Geniş Video İzle

Van Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele Koordinasyonu, Toprakkale Seyir Tepesi'nde mahsur kalan araç ve yurttaşları 3 saatlik çalışmayla kurtardı. Gece saatlerinde buzlanma nedeniyle yolda kalan üç araç, iş makinesi ve tuzlama aracı ile yapılan çalışmalar sonucunda kurtarıldı.

18.12.2024 14:44  Güncelleme: 14:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(VAN) - Van Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele Koordinasyonu, Toprakkale Seyir Tepesi'nde gece saatlerinde mahsur kalan araç ve yurttaşları 3 saatlik çalışma ile kurtardı.

Gece saatlerinde İpekyolu ilçesi Esenler Mahallesi'nde bulunan Toprakkale Seyir Tepesi'ne çıkan yurttaşlar, yollarda oluşan buzlanma nedeniyle burada mahsur kaldı. Araçları yoldan çıkan yurttaşlar durumu Van büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele Koordinasyonu ekiplerine haber vererek yardım istedi.

Kısa sürede iş makinası ve tuzlama aracı ile olay yerine ulaşan ekipler, uzun uğraşlar sonucu gece saat 03.00'te 3 araç ve araçlarda bulunan yurttaşları kurtardı.

Karla Mücadele Koordinasyonu'na bağlı ekipler ayrıca Toprakkale Seyir Tepesi yolunda kar küreme ve tuzlama çalışması da yaptı.

Kaynak: ANKA

Van Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Toprakkale, 3-sayfa, Ulaşım, Yerel, Yaşam, Van, Son Dakika

Son Dakika Yerel Van'da Karla Mücadele Ekipleri Mahsur Kalanları Kurtardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:20 Sivil polis yalanıyla zorla götürmek istediklerini kadının kocasına kurşun yağdırdılar Sivil polis yalanıyla zorla götürmek istediklerini kadının kocasına kurşun yağdırdılar
22:11 Trump’ın Erdoğan’la ilgili sözleri Özgür Özel’i çileden çıkardı Trump'ın Erdoğan'la ilgili sözleri Özgür Özel'i çileden çıkardı
21:59 ABD Merkez Bankası, faizde indirime gitti ABD Merkez Bankası, faizde indirime gitti
21:29 Sokak röportajında skandal Kürdistan sözleri Sokak röportajında skandal Kürdistan sözleri
20:09 ABD’li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye’ye küstah tehdit ABD'li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye'ye küstah tehdit
09:36 Galatasaray’ın yıldızı Hakim Ziyech’ten skandal açıklamalar Galatasaray'ın yıldızı Hakim Ziyech'ten skandal açıklamalar
09:34 Gökçek’ten AK Partili Mustafa Tuna’ya sert sözler Gökçek'ten AK Partili Mustafa Tuna'ya sert sözler
09:21 Japon devi Bitcoin sayesinde yıllar sonra gelirlerini artırdı Japon devi Bitcoin sayesinde yıllar sonra gelirlerini artırdı
09:13 Gazeteci öksürük nöbeti sonrası felç geçirdi Gazeteci öksürük nöbeti sonrası felç geçirdi
09:07 Onu daha önce böyle görmediniz: Icardi’nin son hali içler acısı Onu daha önce böyle görmediniz: Icardi'nin son hali içler acısı
09:02 “Ölünce beni kim yıkayacak“ afişlerinin sırrı çözüldü "Ölünce beni kim yıkayacak?" afişlerinin sırrı çözüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2024 22:52:12. #1.13#
SON DAKİKA: Van'da Karla Mücadele Ekipleri Mahsur Kalanları Kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.