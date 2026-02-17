Van'da Emek ve Demokrasi Platformu'ndan Kayyum Atamasının Yıl Dönümünde Protesto: Barışın Sağlandığı Bir İklimde Kayyım Rejimine Yer Yoktur

(VAN) - Van Emek ve Demokrasi Platformu, Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyım atamasının yıl dönümünde protesto düzenledi. Platform Sözcüsü Engin Işık, "Bizler yıl dönümü yaklaşan Barış ve Demokratik Toplum sürecinin tüm taraflarına, bu kayyım sorununun gecikmeksizin ortadan kaldırılması gerektiğini bir kere daha deklare ediyoruz. Kayyım rejimi barış ve toplum karşıtı bir yapıdır. Emek ve Demokrasi bileşenleri olarak Barış ve Demokratik toplum sürecini elbette destekliyoruz. Bu kapsamda gecikmeksizin atılması gereken adımlardan birisi de demokratik hiçbir ülkede benzeri olmayan bu kayyım rejiminin tarihe gömülmesi olacaktır" dedi.

Van Emek ve Demokrasi Platformu, Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyım atanmasının yıl dönümü nedeniyle Kent Meydanı'nda açıklama yaptı.

Açıklamaya, DEM Parti Van Milletvekilleri Zülküf Uçar, Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, Mehmet Kamaç, DEM Parti Van İl Eş Başkanları Gülşen Kurt ve Veysi Dilekçi, yerine kayyum atanan Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan ile çok sayıda yurttaş katıldı.

Van Demokrasi Platformu Sözcüsü Engin Işık, burada yaptığı açıklamada, "Van halkının 31 Mart 2024 seçimlerinde sandıkta muazzam bir irade açığa çıkardığını ve 14 belediyede kayyım ve AKP yönetimine son verdiğini" belirtti.

Halkın 2016'dan bu yana maruz bırakıldığı irade gasbı olan kayyım rejiminin birçok açıdan etik, hukuk dışı ve anti demokratik olduğunu söyleyen Işık, şöyle konuştu:

"Bir talan ve soygun rejimi olan kayyım uygulaması halkımızın en temel belediye hizmetlerine erişimini engellemiştir. 15 Şubat 2025'te Van halkının seçilmiş iradesine 3. defa kayyım atanmıştır. Bu irade gasbı girişimi öncelikle Van halkının, seçilmişlerinin ve meclislerinin iradesini tanımamaktadır. Yıllarca 'millet iradesi' diye diye siyaset yapanlar bugün irade gaspçılığında ısrar etmektedirler."

"Belediyelerimize çöreklenen bu kayyım zihniyeti, Van'da yaşanan tüm sorunların ilk sebebidir"

Van Büyükşehir Belediyesi 2026 bütçesi neden kamuoyuna açıklanmamıştır? Belediye meclis kararlarını neden halka açıklamıyorsunuz? Sadece VASKİ üzerinde 700 milyon ilave borçlanmaya gidildiğini biliyoruz ama Van Büyükşehirde halkımızın, seçilmiş belediye meclisinin bilgisi olmadan bu halka kestiği faturanın bedeli nedir? Belediyeye ait kaç taşınmazı diğer kamu kurumlarına devrettiniz? Kaç taşınmazı yandaşlara sattınız? Belediyenin toplam borcu, çektiğiniz kredilerin miktarı nedir? Çıkın halka bunların hesabını verin. Kayyım demek sorun demektir. 10 yıldır belediyelerimize çöreklenen bu kayyım zihniyeti, Van'da yaşanan tüm sorunların ilk sebebidir.

"Kayyımcı zihniyetin son bulmasını talep ediyoruz"

Bizler yıl dönümü yaklaşan Barış ve Demokratik Toplum sürecinin tüm taraflarına, bu kayyım sorununun gecikmeksizin ortadan kaldırılması gerektiğini bir kere daha deklere ediyoruz. Kayyım rejimi barış ve toplum karşıtı bir yapıdır. Emek ve Demokrasi bileşenleri olarak Barış ve Demokratik toplum sürecini elbette destekliyoruz. Bu kapsamda gecikmeksizin atılması gereken adımlardan birisi de demokratik hiçbir ülkede benzeri olmayan bu kayyım rejiminin tarihe gömülmesi olacaktır. Halk iradesini tanımayan, kadın ve gençlik kurumlarını kapatan, çocuk kreşlerine kilit vuran, rant olmayan hiçbir işe girişmeyen bu yapı son bulana kadar bizler mücadelemize devam edeceğiz. Yüksek sesle bir kere daha ifade ediyoruz, barışın sağlandığı bir iklimde kayyım rejimine yer yoktur. Van halkı, emek ve demokrasi bileşenleri olarak bu kayyımcı zihniyetin son bulmasını talep ediyoruz."