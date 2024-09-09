Van\'da Mavi Bayrak Halk Plajı\'nda Hipotermi ve Solunum Güçlüğü Belirtileri Gösteren Kadın Kurtarıldı

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Van'ın Tuşba ilçesindeki Mavi Bayrak Halk Plajı'nda hipotermi ve solunum güçlüğü belirtileri gösteren yabancı uyruklu kadın, su altı arama kurtarma ekibi tarafından kurtarıldı.

Van Gölü'nün Mavi Bayrak Halk Plajı'nda hipotermi ve solunum düşüklüğü belirtileri gösteren yabancı uyruklu kadına Van Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma Ekibi müdahale etti. Kurtarma ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kadın hayati tehlikeyi atlattıktan sonra sağlık ekiplerine teslim edildi. 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk kontrollerin ardından kadın ileri tetkik ve tedavi için hastaneye sevk edildi. - VAN