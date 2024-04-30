Öğretmen, öğrencinin nefes borusuna kaçan yiyeceği çıkararak hayatını kurtardı - Son Dakika
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Öğretmen, öğrencinin nefes borusuna kaçan yiyeceği çıkararak hayatını kurtardı

Öğretmen, öğrencinin nefes borusuna kaçan yiyeceği çıkararak hayatını kurtardı

Van'ın Edremit ilçesindeki Şehit Nurettin Türkmen İlkokulunda bir öğrencinin nefes borusuna yiyecek kaçması sonucu nöbetçi öğretmen müdahale etti. Öğretmen, heimlich manevrasıyla öğrencinin nefes almasını sağladı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı. Öğrenci, öğretmene teşekkür etti.

30.04.2024 14:55
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Van'ın Edremit ilçesindeki Şehit Nurettin Türkmen İlkokulunda nefes borusuna yiyecek kaçan öğrencinin imdadına nöbetçi öğretmen yetişti.

Olay, 26 Nisan 2024 tarihinde Edremit ilçesindeki Şehit Nurettin Türkmen İlkokulunda yaşandı. 3'üncü sınıf öğrencisi Ömer Ali Kurucan (9), kantinden aldığı tostu yerken nefes borusuna ekmek parçası kaçtı. Kurucan, o sırada panik içinde nöbetçi sınıf öğretmeni Cüneyt Tuncil'in yanına koştu. Öğrencinin nefes alamadığını fark eden sınıf öğretmeni Tuncil, heimlich manevrasıyla cismi çıkararak öğrencinin nefes almasını sağladı. Öğretmenin öğrenciye müdahale anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

"İlk yardım bilgisinin ne kadar önemli olduğunu gördük"

Konuya ilişkin konuşan sınıf öğretmeni Cüneyt Tuncil, olayın gerçekleştiği gün nöbetçi olduğunu ve koridorları gezdiğini belirtti. O sırada karşısına çıkan bir öğrencinin kedisini uyardığını ancak ilk etapta fark etmediğini anlatan Tuncil, "İlk birkaç saniye fark edemedim açıkçası ama sonrasında boğazında bir şey olduğunu fark edince heimlich manevrasıyla çocuğun ağzındakini çıkartmaya çalıştık. Bu olayla ilk yardım bilgisinin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha görmüş olduk. Tabii ki hizmet içi eğitimde Milli Eğitim Bakanlığımızın eğitimleri olmuştu. Uygulamalı olarak bize bunun gibi birçok ilk yardım bilgisi verilmişti. Açıkçası olayı izledikten sonra ne kadar önemli olduğunu gördüm. Yani ben o an olayın heyecanıyla çok şey yapamadım. Çocuğun hayatına dokunmak bizim için çok önemli" dedi.

Yediği tostun nefes borusuna kaçtığını dile getiren Ömer Ali Kurucan ise "İlk olarak su içtim ama geçmedi. Daha sonra kapıda Cüneyt hocayı gördüm. Karnıma baskı yaptı ve boğazıma takılan ekmek çıktı. Beni kurtaran hocama çok teşekkür ederim" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İHA

Edremit, Van, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Öğretmen, öğrencinin nefes borusuna kaçan yiyeceği çıkararak hayatını kurtardı - Son Dakika

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