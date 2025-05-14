Van'da Özgün Lezzetler: Otlu Makarna ve Kavut Dondurması

(VAN) - Van'da düzenlenen "İlham Serileri" etkinliğinde hazırlanan otlu makarna ve kavut dondurması beğeni topladı. Van'ın yöresel otları ve malzemeleriyle hazırlanan bu özgün tatlar, katılımcılardan tam not aldı.

Van'da bir restoranda düzenlenen "İlham Serileri" etkinliği, Van mutfağına, yöresel otlarla hazırlanan iki yeni lezzet kazandırdı.

Etkinliğe katılan İstanbul'un Michelin Yıldızlı Casa Lavanda'nin şefi Emre Şen'in yaptığı "otlu makarna" ve "kavut dondurması" katılımcıların beğenisini kazandı.

Etkinliğe katılan Fatma Beyaz, "Van'ın yöresel ürünlerinin bu şekilde işlenip farklı bir menü haline getirilmesi beni çok mutlu etti. Van otlarının yalnızca belirli yemeklerde kullanılabileceğini düşünüyordum. Ancak böyle bir menüyle karşılaşmak beni şaşırttı ve çok memnun etti. En çok otlu makarnayı beğendim. Makarna zaten sevdiğim bir yemekti; bu haliyle hem çok lezzetli hem de keyifliydi. Kavut ise benim için sadece Van kahvaltısında yer alan bir üründü. Onu dondurma olarak tatmak hiç aklıma gelmezdi" dedi.

Katılımcılardan Erkan Yıldız da yemeklerin hepsinin birbirinden güzel ve lezzetli olduğunu belirterek, "Ancak beni en çok etkileyen otlu makarna oldu. İçindeki heliz, gulik, sirmo ve üzerindeki keş ile mantar birleşince muhteşem bir tat ortaya çıktı. Kendi otlarımızın böyle menülerde yer alması bizler için gurur verici. Şef de bu malzemeleri çok güzel yorumlamış. Kavut dondurması ise bambaşka bir deneyimdi. Özellikle deniz tuzunun kattığı aroma çok etkileyiciydi. Her şey muazzamdı" diye konuştu.

Şef Emre Şen: "Van'ın malzemeleriyle harikalar yarattık"

Konuk şef Emre Şen, Van'daki deneyimini şöyle anlattı:

"Van muhteşem bir yer. Bu kadar zengin malzemelere sahip olduğunu bilmiyorduk. Özellikle kuzu eti harika. İlk fırsatta tekrar gelmek istiyorum. Kendi mutfağımızdaki tekniklerle Van'ın ot ve baharatlarını birleştirerek yemekler hazırladık. Çok keyif aldık ve ortaya enteresan tatlar çıktı. Misafirlerin beğenmesi bizi çok mutlu etti. Bazı otlar zaten İstanbul'a geliyor. Geri kalanlar için de girişimde bulunacağız. Baharatların kurutulmuş versiyonları çok güzel. Burada bazı tedarikçilerle tanıştık; ürünlerini İstanbul'a taşımayı planlıyoruz."

Kavutun tadını ilk kez aldıklarında çok beğendiklerini ifade eden Şen, "Kavruk unun, hafif kurabiyemsi tadı çok hoşumuza gitti. Dondurma yapmayı da çok seviyoruz. Özel bir malzeme varsa sadece onunla dondurma yapmak bizim için keyifli. Kavutlu dondurma, üstüne ceviz krokan ve deniz tuzu ile servis edildi, ortaya kurabiyeli bir tat çıktı. Çok güzel oldu" dedi.

Otlu makarnanın yapım sürecini de paylaşan Şen, birkaç farklı otu kavurup püre haline getirdiklerini, bu püreyi hem makarna hamurunda hem de sosunda kullandıklarını belirtti. Sos için Van'ın yerel mantarı olan göbelek mantarını da eklediklerini anlatan Şen, "Buranın ürünleriyle kendi tekniklerimizi birleştirip muhteşem bir yemek ortaya çıkardık" şeklinde konuştu.