Van\'da Ramazan Bayramı Süresince Ücretsiz Toplu Taşıma

Van Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma araçları, Ramazan Bayramı süresince vatandaşa ücretsiz olarak hizmet verecek.

Van Büyükşehir Belediyesi, mart ayı meclis toplantısında alınan karar gereği, belediyeye ait otobüsler Ramazan Bayramı'nın 3 günü vatandaşa ücretsiz ulaşım hizmet verecek. Bayramın birinci günü olan pazar gününden itibaren başlayacak olan ücretsiz ulaşım hizmeti, bayramın üçüncü gününe kadar devam edecek. - VAN