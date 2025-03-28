Van'da Ramazan Bayramı Süresince Ücretsiz Toplu Taşıma - Son Dakika
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Van'da Ramazan Bayramı Süresince Ücretsiz Toplu Taşıma

Van\'da Ramazan Bayramı Süresince Ücretsiz Toplu Taşıma

Van Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı boyunca otobüslerini vatandaşlara ücretsiz olarak sunacak. Uygulama, bayramın birinci gününden itibaren üç gün sürecek.

28.03.2025 11:48  Güncelleme: 11:49
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Van Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma araçları, Ramazan Bayramı süresince vatandaşa ücretsiz olarak hizmet verecek.

Van Büyükşehir Belediyesi, mart ayı meclis toplantısında alınan karar gereği, belediyeye ait otobüsler Ramazan Bayramı'nın 3 günü vatandaşa ücretsiz ulaşım hizmet verecek. Bayramın birinci günü olan pazar gününden itibaren başlayacak olan ücretsiz ulaşım hizmeti, bayramın üçüncü gününe kadar devam edecek. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Van'da Ramazan Bayramı Süresince Ücretsiz Toplu Taşıma - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da Ramazan Bayramı Süresince Ücretsiz Toplu Taşıma - Son Dakika
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