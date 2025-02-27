Van'da Ramazan Geleneği: Cevizli Çörekler Tandırda Pişiriliyor - Son Dakika
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Van'da Ramazan Geleneği: Cevizli Çörekler Tandırda Pişiriliyor

Van\'da Ramazan Geleneği: Cevizli Çörekler Tandırda Pişiriliyor

Van Edremit'te cevizli çörekler imece usulü tandırlarda pişiriliyor; geleneği yaşatmaya çalışıyorlar.

27.02.2025 09:45
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Van'da Ramazan ayının vazgeçilmezlerden biri olan cevizli çörekler tandırlarda pişiriliyor.

Edremit ilçesinde Ramazan hazırlıkları telaşı sürüyor. Bir yandan iftar için hazırlık yapan vatandaşlar, bir yandan da sahurların vazgeçilmezi cevizli çörekleri tandırda pişirmeye başladı. Özellikle sahurda tüketilen cevizli çörekleri tandırda pişirmek isteyen mahalle sakinleri imece usulü çalışıyor. Şamranaltı Mahallesi'nde ikamet eden Mahire Ertaş isimli vatandaş, cevizli çöreğin Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden olduğunu ifade ederek, "Ramazan için içli çörek pişiriyoruz. Sahurda tüketiyoruz. Mahallede tek tandır olduğu için her gün sırayla bir kişiye pişiriyoruz. Ramazan ayının başında pişirip bir ay boyunca tüketeceğiz. 5 gün önce başladık pişirmeye, cuma gününe kadar da devam edecek. Birbirimize yardım ediyoruz" dedi.

Tandırda pişirilen cevizli çörek yapımının artık yeni nesil tarafından bilinmediğine dikkat çeken Ertaş, "Eskiden tandırlarda ekmek pişirilirdi, ayran aşı yapılırdı ve balık kızartılırdı. Ama artık pek yapılmıyor. İçli çörekler de fazla pişirilmiyor. Çünkü yaşlılar yapamıyor, yeni nesil de pişirmiyor. Bizler hala pişirerek bu geleneği sürdürmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Tandır kazalarına karşı vatandaşlara uyarılarda da bulunan Ertaş, "Geçen gün yine bir kadın tandıra düşmüş haberini duyduk. Bizler kazalara karşı tek kişi tandırda oturmuyoruz. Muhtemel bir kaza olması halinde yardımcı olmak veya birilerine haber vermek için tek kişi asla oturmuyoruz. Çocukların da buraya gelmelerine izin vermiyoruz. Kimse de tek başına tandıra oturmasın. Bu duygularla tüm İslam aleminin Ramazan ayını şimdiden tebrik ederim" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Van'da Ramazan Geleneği: Cevizli Çörekler Tandırda Pişiriliyor - Son Dakika

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