Van'da Ramazan Pidesi Fiyatı 20 Lira Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Van'da Ramazan Pidesi Fiyatı 20 Lira Oldu

Van'da Ramazan pidesinin bu yılki fiyatı 320 gram için 20 lira olarak belirlendi.

21.02.2025 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(VAN) - Van Lokantacılar Fırıncılar Esnaf Odası Başkanı Sabri Işık,  geçen yıl 16 lira olan 320 gram Ramazan pidesinin bu yıl 20 lira olacağını açıkladı.

Van Lokantacılar Fırıncılar Esnaf Odası Başkanı Sabri Işık, yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Pide üretim maliyetlerinde un fiyatları yüzde 40, işçilik ücretlerinde yüzde 45, işletme giderlerinde yüzde 40 ve enflasyon oranın yüzde 45 olmasına rağmen ve Türkiye genelinde pide artışları yüzde 28- 35 olurken Van ilimizde pide fiyat artışını yüzde 25'te tuttuk. Bu kararların alınmasında öncelikle fırıncı esnafımızın vatandaşın alım gücünü göz önünde bulundurarak Ramazan pidesini makul fiyatlandırma konusunda göstermiş oldukları özveriden dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Çoğu ilde 250 gr 20 TL iken Van ilimizde 310 gr Ramazan pidesi 20 TL'ye satılacaktır.  Bu vesile ile Ramazan ayının birlik, Beraberlik, barış, kardeşlik yardımlaşma ve dayanışmamızı pekiştireceğini temenni eder, herkese hayırlı işler bol kazançlar dilerim."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Fırıncı, Ekonomi, Yerel, Yaşam, Van, Son Dakika

Son Dakika Yerel Van'da Ramazan Pidesi Fiyatı 20 Lira Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:13 Suriye’de Ahmed Şara’ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur Suriye'de Ahmed Şara'ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur
18:08 Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho’nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho'nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz
17:37 Polisten kaçarken pastaneye daldılar Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı Polisten kaçarken pastaneye daldılar! Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı
15:29 Maydonoz Döner’e kayyum atandı Maydonoz Döner'e kayyum atandı
00:24 Müdürün sürpriz kar topu anonsu ile çocukların çığlıkları okulu inletti Müdürün sürpriz kar topu anonsu ile çocukların çığlıkları okulu inletti
07:15 İstanbul’da beklenen kar fırtınası başladı İstanbul'da beklenen kar fırtınası başladı
06:29 Yangın sonrası havalandırmak için girdikleri odada ceset buldular Yangın sonrası havalandırmak için girdikleri odada ceset buldular
01:11 Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde son 16’ya kaldı Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kaldı
00:58 Neredeyse maç iptal oluyordu Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş Neredeyse maç iptal oluyordu! Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş
00:48 Meksika’dan Trump yönetimine terör örgütü yanıtı: İşgal söz konusu olamaz Meksika'dan Trump yönetimine terör örgütü yanıtı: İşgal söz konusu olamaz
00:42 MHP lideri Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
00:34 Fenerbahçe’de Fred ve Osayi-Samuel cezalı duruma düştü Fenerbahçe'de Fred ve Osayi-Samuel cezalı duruma düştü
00:02 İrfan Can’ın akıl almaz hatası Fenerbahçe’ye pahalıya patladı İrfan Can'ın akıl almaz hatası Fenerbahçe'ye pahalıya patladı
00:01 Macron’dan Trump’a Putin uyarısı: Zayıf olamazsın, bu senin tarzın değil Macron'dan Trump'a Putin uyarısı: Zayıf olamazsın, bu senin tarzın değil
23:51 Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump’la anlaşma yapmaya hazırız Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump'la anlaşma yapmaya hazırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2025 19:19:59. #1.13#
SON DAKİKA: Van'da Ramazan Pidesi Fiyatı 20 Lira Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.