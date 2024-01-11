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Van'da Sağlık Çalışanları Filistin'e Destek İçin Sessiz Protesto Yaptı - Son Dakika
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Van'da Sağlık Çalışanları Filistin'e Destek İçin Sessiz Protesto Yaptı

Van'da görev yapan sağlık çalışanları, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla sessiz bir şekilde eylemlerine devam etti. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bir araya gelen sağlık çalışanları, İsrail'in hastane saldırılarını kınadı ve Filistin halkının direnişini selamladı. Ayrıca, uluslararası yardım kuruluşlarından ve devletten, Gazze'deki sağlık çalışanlarına destek olmalarını ve yıkılan hastanelerin yeniden inşa edilmesini talep ettiler.

Van\'da Sağlık Çalışanları Filistin\'e Destek İçin Sessiz Protesto Yaptı
11.01.2024 - 14:53,  Güncelleme: 14:54
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Van'da görev yapan sağlık çalışanları, Filistin'e yapılan saldırılara dikkat çekmek amacıyla başlattıkları sessiz protestolarına bu hafta da devam etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları üç ayı aşkın bir süredir devam ediyor. Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye'de de saldırılara protestolar sürüyor. Sağlık çalışanlarının Van'da düzenlediği protestolar ise 9'uncu haftasına girdi. Bu hafta da Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bir araya gelen çok sayıda sağlık çalışanı, burada slogan atmadan sessiz bir şekilde İsrail'in hastane saldırılarını protesto etti.

Burada grup adına açıklamalarda bulunan Dr. Cafer Alhan, İsrail'in Filistin topraklarında işlediği suçların büyüyerek devam ettiğini belirtti. Gazze halkının 98 gündür uçak ve bomba seslerine, yıkıma ve katliama karşı direndiğini ifade eden Dr. Alhan, "Uyku, güvenlik hissi ve düzenli beslenme gibi insanın temel ihtiyaçlarından hiçbirine sahip olmadıkları 98 gün. Sağlık hizmetlerine ulaşım gibi bizim için paha biçilemez bir hak, oradaki insanlar için ölümden önceki son durak. Bütün bunlara, İsrail tarafından uygulanan teröre rağmen korkmayan ve yılmayan Gazze halkını, tutuklansalar da öldürülseler de görevleri başından bir an ayrılmayan Gazzeli sağlık çalışanlarını selamlıyoruz. Biliyoruz ki onlar kan görmeye, aralıksız çalışmaya, uykusuz kalmaya alışıktır. Ancak hastalarına yardım edememeye, onları çaresizce ölüme bırakmaya asla alışık değildir. Buradan devletimize ve uluslararası yardım kuruluşlarına sesleniyoruz. Biz Gazzeli sağlık çalışanlarıyla birlikte çalışmaya, oralarda kurulacak hastane ve sağlık tesislerinde görev almaya hazırız. Bununla birlikte İsrail tarafından tutuklanan ve türlü işkencelere maruz bırakılan 54'ten fazla hekimin özgürlüklerine güvenli bir şekilde kavuşmaları için ve yıkılan hastanelerin yeniden yapılması, güvenli bir şekilde işlev gösterebilmesi için gereken bütün çalışmaların yapılmasını talep ediyoruz" dedi. - VAN

Kaynak: İHA
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