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Van'ın Erciş ilçesinde Şehit Ensari Soner İlkokulu tarafından Gazze yararına yardım kampanyası düzenlendi - Son Dakika
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Van'ın Erciş ilçesinde Şehit Ensari Soner İlkokulu tarafından Gazze yararına yardım kampanyası düzenlendi

Şehit Ensari Soner İlkokulu aile birliği tarafından Gazze yararına düzenlenen yardım kampanyasında toplanan nakdi yardımlar, Kızılay Erciş Şubesine teslim edildi. Banka dekontu Erciş Milli Eğitim Müdürü Sadık İşler ve Okul Müdürü Halis Özdaş tarafından Kızılay Erciş Şube Başkanı Kurbani Özdaş'a teslim edildi. - VAN

Van\'ın Erciş ilçesinde Şehit Ensari Soner İlkokulu tarafından Gazze yararına yardım kampanyası düzenlendi
03.01.2024 - 14:44,
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Van'ın Erciş ilçesindeki Şehit Ensari Soner İlkokulu tarafından Gazze yararına yardım kampanyası düzenlendi.

Şehit Ensari Soner İlkokulu aile birliği tarafından Gazze yararına düzenlenen yardım kampanyasında toplanan nakdi yardımlar, Kızılay Erciş Şubesine teslim edildi. Banka dekontu Erciş Milli Eğitim Müdürü Sadık İşler ve Okul Müdürü Halis Özdaş tarafından Kızılay Erciş Şube Başkanı Kurbani Özdaş'a teslim edildi. - VAN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Van'ın Erciş ilçesinde Şehit Ensari Soner İlkokulu tarafından Gazze yararına yardım kampanyası düzenlendi - Son Dakika
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