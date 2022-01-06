Van'da trafik polislerinin öğrencilere yönelik ziyaretleri devam ediyor - Son Dakika

Van'da trafik polisi tarafından 82 öğrenciye 'Okul geçit görevlisi tayini' kapsamında, 15 kişiye trafik eğitimi verildi.
Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Müdürlüğümüz Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında alınacak trafik tedbirleri kapsamında; öğrencilere yönelik 'Trafik Dedektifleri Projesi' ziyaretleri devam ediyor. Bu ziyaretler kapsamında Edremit ilçesine bağlı Eminpaşa Ortaokulu'nda 82 öğrenciye, 'Okul geçit görevlisi tayini' kapsamında 15 kişiye trafik eğitimi verildi. - VAN
Kaynak: İHA
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