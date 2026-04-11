Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Van İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Gevaş ilçesinde durdurulan bir kamyonda yapılan aramada 14 kilo 120 gram sentetik uyuşturucu ile 60 kilo 200 gram skunk ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.