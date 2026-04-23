Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 4.7 Kg Metamfetamin Ele Geçirildi
Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 4.7 Kg Metamfetamin Ele Geçirildi

23.04.2026 10:23
Van'da düzenlenen operasyonda 4.7 kg metamfetamin bulunurken, 2 kişi uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alındı.

(VAN) - Van'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 4 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirilirken, uyuşturucu ticareti suçundan 2 kişi gözaltına alındı.

Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Özalp Uygulama Noktası'nda şüpheli bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada, 3 parça halinde toplam 4 kilo 700 gram metamfetamin bulundu. Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı.

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin 12–19 Nisan arasında düzenlediği operasyonlarda da göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yaptığı belirlenen 10 kişi gözaltına alındı, 3'ü tutuklandı.

Kaynak: ANKA

Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Güvenlik, Yerel, Van, Suç

