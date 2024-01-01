Van\'da Yılın Son Günü Cami-Çocuk Buluşması

Van'ın Özalp İlçe Müftülüğü tarafından 'yılın son günü cami-çocuk buluşması' programında minikleri mutlu etti .

Özalp İlçe Müftülüğü tarafından Boğazkesen Mahallesi'nde yaklaşık 80 öğrencinin katılımıyla 'Cami-çocuk' buluşması düzenlendi. Öğle namazının birlikte eda edildiği buluşmaya İlçe Müftüsü Sedat Şentürk ve din görevlileri Kurban Keskin, Mustafa Solmaz ve Mehmet Nur Yıldız katıldı. Buluşmada, 'Müslüman şahsiyetin özellikleri ve Filistin' teması çerçevesinde çocuklarla sohbet edildi. Akabinde miniklere çeşitli hediyelerle birlikte ikramlar yapıldı. Programa ev sahipliği yapan Boğazkesen Mahallesi cami görevlisi İmam Hatip Onur Onur hoca ve hayırseverlere teşekkür edildi. - VAN