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Van'da Yılın Son Günü Cami-Çocuk Buluşması - Son Dakika
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Van'da Yılın Son Günü Cami-Çocuk Buluşması

Van'ın Özalp İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen 'yılın son günü cami-çocuk buluşması' programında, Boğazkesen Mahallesi'nde yaklaşık 80 öğrenci bir araya geldi. Buluşmada, çocuklarla Müslüman şahsiyetin özellikleri ve Filistin konularında sohbet edildi ve miniklere hediyeler verildi.

Van\'da Yılın Son Günü Cami-Çocuk Buluşması
01.01.2024 - 15:30,
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Van'ın Özalp İlçe Müftülüğü tarafından 'yılın son günü cami-çocuk buluşması' programında minikleri mutlu etti .

Özalp İlçe Müftülüğü tarafından Boğazkesen Mahallesi'nde yaklaşık 80 öğrencinin katılımıyla 'Cami-çocuk' buluşması düzenlendi. Öğle namazının birlikte eda edildiği buluşmaya İlçe Müftüsü Sedat Şentürk ve din görevlileri Kurban Keskin, Mustafa Solmaz ve Mehmet Nur Yıldız katıldı. Buluşmada, 'Müslüman şahsiyetin özellikleri ve Filistin' teması çerçevesinde çocuklarla sohbet edildi. Akabinde miniklere çeşitli hediyelerle birlikte ikramlar yapıldı. Programa ev sahipliği yapan Boğazkesen Mahallesi cami görevlisi İmam Hatip Onur Onur hoca ve hayırseverlere teşekkür edildi. - VAN

Kaynak: İHA
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