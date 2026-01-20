Van'da 287 Yerleşim Yerine Ulaşım Sağlanamıyor

(VAN) - Van'da dün geceden bu yana etkisini sürdüren yoğun kar nedeniyle 287 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Edinilen bilgiye göre yoğun kar yağışının yolları kapaması nedeniyle Özalp'te 52, İpekyolu'nda 19, Gevaş'ta 38, Bahçesaray'da 50, Başkale'de 5, Çatak'ta 28, Erciş'te 4, Çaldıran'da 3, Edremit'te 5, Gürpınar'da 66, Muradiye'de 5 ve Saray'da 12 olmak üzere 144 mahalle ile 143 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Kapalı yolların yeniden ulaşıma açılması için belediye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.