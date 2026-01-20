Van'da 287 Yerleşim Yerine Ulaşım Sağlanamıyor - Son Dakika
Van'da 287 Yerleşim Yerine Ulaşım Sağlanamıyor

20.01.2026 12:42  Güncelleme: 14:17
Van'da etkili olan yoğun kar yağışı, 287 yerleşim yerinin yolunun ulaşıma kapanmasına yol açtı. Belediye ekipleri kapalı yolların açılması için çalışmalara devam ediyor.

(VAN) - Van'da dün geceden bu yana etkisini sürdüren yoğun kar nedeniyle 287 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Edinilen bilgiye göre yoğun kar yağışının yolları kapaması nedeniyle Özalp'te 52, İpekyolu'nda 19, Gevaş'ta 38, Bahçesaray'da 50, Başkale'de 5, Çatak'ta 28, Erciş'te 4, Çaldıran'da 3, Edremit'te 5, Gürpınar'da 66, Muradiye'de 5 ve Saray'da 12 olmak üzere 144 mahalle ile 143 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Kapalı yolların yeniden ulaşıma açılması için belediye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: ANKA
SON DAKİKA: Van'da 287 Yerleşim Yerine Ulaşım Sağlanamıyor - Son Dakika
