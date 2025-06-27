Van\'daki Hazreti Ömer Camii Yıkımı Devam Ediyor

Van'da 1976 yılında ibadete açılan ve 2011 yılında meydana gelen depremlerde hasar gördükten sonra rağmen güçlendirme çalışmalarının yapılmasıyla hizmet vermeye devam eden Hazreti Ömer Camii'nde yıkım çalışmaları sürüyor.

Yarım asrı aşkın süredir vatandaşlara hizmet veren caminin yeniden yapım süreci başlarken, ibadetin aksamaması için Bedesten Çarşısı otopark alanı geçici mescit olarak düzenlendi. Cami imam hatibi ve müezzinlerin de görev yaptığı geçici mescitte ilk cuma namazı kılındı.

Geçici mescitte cuma namazını kılan cami cemaati ise Hazreti Ömer Camii'nin bir an önce tamamlanmasını temenni etti. Cami inşaatının ardından otopark alanının yeniden eski haline dönüştürüleceği bildirildi. - VAN