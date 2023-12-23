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Van'da Sağlık Çalışanları Filistin'e Destek İçin Sessiz Yürüyüşlerine Devam Ediyor - Son Dakika
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Van'da Sağlık Çalışanları Filistin'e Destek İçin Sessiz Yürüyüşlerine Devam Ediyor

Van'da görev yapan sağlık çalışanları, Filistin'e yapılan saldırılara dikkat çekmek amacıyla başlattıkları sessiz yürüyüşlerine bu hafta da devam etti. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına karşı Türkiye genelinde başlatılan 'sessiz yürüyüş' programı Van'da da gerçekleştirildi. Sağlık çalışanları, slogan atmadan Beşyol Meydanı'ndan Cumhuriyet Caddesi'ne kadar yürüdü. Dr. Ömer Demir, yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınayarak, işgal altındaki topraklarda yaşanan katliamlara dikkat çekti ve sosyal medya platformlarının bu zulmü duyuran paylaşımlara erişimi kısıtladığını belirtti.

Van\'da Sağlık Çalışanları Filistin\'e Destek İçin Sessiz Yürüyüşlerine Devam Ediyor
23.12.2023 - 15:36,
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Van'da görev yapan sağlık çalışanları, Filistin'e yapılan saldırılara dikkat çekmek amacıyla başlattıkları sessiz yürüyüşlerine bu hafta da devam etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları iki ayı aşkın bir süredir devam ediyor. Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye'de de saldırılara protestolar sürüyor. Protesto kapsamında sağlık çalışanları tarafından Türkiye geneli başlatılan 'sessiz yürüyüş' programları ise haftalık olarak sürüyor. 'Sessiz Yürüyüş' programı çerçevesinde bu hafta da Van'ın Beşyol Meydanı'nda bir araya gelen çok sayıda sağlık çalışanı, Cumhuriyet Caddesi'ndeki kent meydanına kadar slogan atmadan yürüdü. Burada grup adına açıklamalarda bulunan Dr. Ömer Demir, hekimler ve sağlık çalışanları olarak beyaz önlükleriyle başlatılan sessiz yürüyüşlerinin 6. Haftasında olduklarını belirtti.

Türkiye'de 40'tan fazla şehirde aynı anda Filistinli masumların sesi olmak için, Siyonist işgalcilerin katliamını duyurmak için yürüyüş düzenlediklerini ifade eden Dr. Demir, "Geçtiğimiz hafta Han Yunus kentine yapılan saldırıdan sonra yaralılar Naser Hastanesi'ne getirildi. İşgalciler hemen bir gün sonra Naser Hastanesi'ni bombardımana tuttu. İsrail, Gazze'deki bombardımanında Fransız Dışişleri Bakanlığı'nın bir çalışanını öldürdü. Fransa hükümeti veya herhangi bir uluslararası yapıdan hala tek bir açıklama gelmedi. Ayrıca Filisin'in işgal altındaki diğer toprakları olan Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail ve yasadışı Yahudi işgalcilerin saldırılarında 301 Filistin'li şehit edildi. İnsanlığın çiğnendiği bu katliamda kimlerin hangi tarafta durduğunu görüyoruz. Mesele kendi çıkarları olunca insanlık ve özgürlük dersi verenler, Gazze'deki vahşeti hangi vicdana sığdırabiliyorlar? İsrail'in Gazze'ye uyguladığı bu soykırımın sesini kısmak için işbirlikçi Yahudi lobisi; Facebook, İnstagram ve diğer sosyal medya ağlarında Gazze'de yaşananları aktaran paylaşımlara erişim kısıtlaması getirdi. Bu zulmü duyuran birçok sosyal medya hesabı haksız yere kapatıldı. Erişim kısıtlamasına gitmeyen Twitter'ı (X) da hedef alan, başta Disney olmak üzere eli kanlı işbirlikçiler, Twitter'a (X) dava açarak bu zulmün duyulmasını engellemeye çalışmaktadır" dedi.

İsrail'in en büyük düşmanının gerçekler olduğunu dile getiren Demir, İsrail'in gerçeğin temsilcileri olan gazetecileri hedef aldığını ve 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 98 gazetecinin öldürüldüğünü kaydetti. - VAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Van'da Sağlık Çalışanları Filistin'e Destek İçin Sessiz Yürüyüşlerine Devam Ediyor - Son Dakika


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