Van\'daki Yangında Can Kaybı ve Büyük Hasar

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(VAN) - Van'da Mısır Çarşısı'nda çıkan yangında çok sayıda dükkan kullanılamaz hale geldi. Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Neslihan Şedal, "Maalesef kentimizin iki ayrı noktasında bugün iki yangın çıktı. Bir yangında bütün müdahalelerimize rağmen bir canımızı kaybettik" dedi.

İpekyolu ilçesi Şerefiye Mahallesi'ndeki 200'ye yakın iş yerinin bulunduğu Mısır Çarşısında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın, kısa sürede büyüyerek etraftaki iş yerlerine sıçradı. Alevleri fark eden esnaf iş yerlerindeki eşyasını çevredeki vatandaşların yardımıyla dışarı çıkarmaya çalıştı.

Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, dört saat süren çalışma sonucu kontrol altına alınırken, iş yerlerindeki eşyaların büyük bölümü yandı.

Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Neslihan Şedal, DEM Parti İl Eşbaşkanı Gülşen Kurt, Van Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Emin Tuğrul ile Van Bakkallar ve Manavlar Odası Başkanı Eser Adıyaman da çarşıya gelerek, çalışmaları takip etti. Esnafa geçmiş olsun dileklerini ileten Şedal, "Maalesef kentimizin iki ayrı noktasında bugün iki yangın gerçekleşti. Bir yangında bütün müdahalelerimize rağmen bir canımızı kaybettik" dedi.

"Esnafın yanında olacağız"

Çarşıdaki birçok dükkanın depo olarak kullanıldığını söyleyen Şedal, "Halkın birçok malzemesi şu an kullanılamaz durumda ve büyük bir hasar var. Bizler burada esnafla birlikte olduğumuzu sonuna kadar da birlikte olacağımızı ifade ettik. Bundan sonraki süreçte de bir ekip oluşturarak hasar tespitinin yapılması ve bu hasarın karşılanmasına dönük elimizden ne gelirse imkanlarımız doğrultusunda esnafın yanında olacağımızı belirtmek isteriz" diye konuştu.