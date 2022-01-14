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Van Defterdarlığı yeni hizmet binasına taşındı - Son Dakika

Van Defterdarlığı yeni hizmet binasına taşındı

14.01.2022 13:07
Van Defterdarlığı yeni hizmet binasına taşındı

Van Defterdarlığı yeni binasına taşınarak hizmet vermeye başladı.

Van Defterdarlığı yeni binasına taşınarak hizmet vermeye başladı.

Van Defterdarlığı, Tuşba ilçesi Akköprü Mahallesi'nde kurulan yeni binada hizmet vermeye başladı. Yaklaşık 15 gün önce yeni hizmet binalarına taşındıklarını aktaran Van Defterdarı Murtaza Kamar, 10 bin metrekarelik bir alan üzerinde yapılan Van Defterdarlığı hizmet binasının 2017 yılında TOKİ tarafından ihalesinin yapıldığını ifade ederek, ancak müteahhitten kaynaklı bazı sıkıntılardan dolayı sözleşmenin 2020 yılında fes edildiğini söyledi. 2021 yılında ikmal inşaatına çıktığını ve Haziran 2021 tarihinde ihalenin başka bir müteahhitte verildiğini dile getiren Kamar, "Çok şükür geçtiğimiz aralık ayında bitmeye yakın duruma geldi ve biz de aralık ayı sonunda taşındık. Çünkü kış şartları, kapalı bir binaya zarar veriyor. Bizde bu manada bazı eksikliklere rağmen taşınmaya karar verdik. Şu anda eksikliklerle beraber işimizi sürdüreceğiz. Bir yandan biz işimizi yaparken, bir yandan da müteahhit eksikliklerini tamamlıyor. Eski binamız kiralık olup merkezde ve sıkışmış bir yerdi. Hem vatandaşlarımız için hem memurlarımız için çok zordu ve vatandaşlarımız mağdur oluyordu. Bu nedenle bir an evvel yeni binamıza taşındık" dedi.

Yeni hizmet binasının modern imkanlara sahip olduğunu belirten Kamar, "Tek girişli olan yeni hizmet binamız, gider ve gelir ayrımlı iki bloktan oluşuyor. Bodrum artı zemin kat dahil her blok 4 katlı olup, toplam 14 bin 528 metrekare kapalı alana sahiptir. Çevre düzeni, ihata duvarı ve kapalı devre güvenlik sistemli yeni hizmet binamız, modern imkanlara sahip. Defterdarlık hizmet binasında; vergi dairesi müdürlüğü, gelir müdürlüğü, muhasebe müdürlüğü, muhakemat müdürlüğü, Tuşba Mal Müdürlüğü ve personel müdürlüğü birimleri yer alıyor. Yeni hizmet binasının hizmete girmesiyle birlikte mükellefler, iş ve işlemleri olan vatandaşlar, hizmet alımında fiziki yetersizlikten bugüne kadar yaşadıkları sorun ve sıkıntıları artık bundan sonra yaşamayacaklardır. Ben bu anlamda yeni hizmet binamızın ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, hizmet binamızın kurulmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - VAN

Van Defterdarlığı yeni hizmet binasına taşındı
Van Defterdarlığı yeni hizmet binasına taşındı
Van Defterdarlığı yeni hizmet binasına taşındı

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Haziran, Tuşba, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Van Defterdarlığı yeni hizmet binasına taşındı - Son Dakika


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