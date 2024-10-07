VAN Erciş'te Gazze için resim sergisi açıp, gök yüzüne balon bıraktılar - Son Dakika
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Yerel

VAN Erciş'te Gazze için resim sergisi açıp, gök yüzüne balon bıraktılar

VAN Erciş\'te Gazze için resim sergisi açıp, gök yüzüne balon bıraktılar

VAN'ın Erciş ilçesinde kaymakamlık desteği ile Şehit Ahmet Çelik İmam Hatip Orta Okulu öğrencileri, Gazze'deki İsrail katliamlarına dikkat çekmek için kermes, Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ise resim sergisi açtı.

07.10.2024 15:01
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VAN'ın Erciş ilçesinde kaymakamlık desteği ile Şehit Ahmet Çelik İmam Hatip Orta Okulu öğrencileri, Gazze'deki İsrail katliamlarına dikkat çekmek için kermes, Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ise resim sergisi açtı.

Erciş kaymakamlık binası bahçesinde yapılan kermeste, Şehit Ahmet Çelik İmam Hatip Orta Okulu öğrencileri, katliamlara dikkat çekmek için gökyüzüne balon bıraktı. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan etkinlikte, Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ise karakalem tablolarla Gazze'deki acıları anlatan bir sergi açtı. Kermes ve sergi gelirinin Filistin'e gönderileceği belirtilirken, etkinlik alanını gezen İlçe Kaymakamı Murat Karaloğlu, "İsrail Siyonist devletinin Gazze, Filistin, Lübnan'da başlattığı soykırım sürüyor. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız en son Birleşmiş Milletler zirvesinde de açıkladı. Bu durumu Cumhurbaşkanımız gibi açık yüreklilikle, cesaretle dile getiren lider de görmedik ve şükranlarımızı iletiyoruz. Bizde bugün öğrencilerimiz ve katılım yapan vatandaşlarımızla kermes düzenledik. Katılım yapan öğrenci ve vatandaşlarımızı tebrik ediyorum." dedi

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yerel VAN Erciş'te Gazze için resim sergisi açıp, gök yüzüne balon bıraktılar - Son Dakika

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