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Van Gölü'nde 1 milyon 600 bin metreküp dip çamuru çıkarıldı

VAN - Van Gölü'nü kirlilikten arındırmak için büyükşehir belediyesi tarafından başlatılan dip çamuru temizleme çalışmaları kapsamında şu ana kadar 1 milyon 600 bin metreküp dip çamuru çıkarıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde 'Van Gölü'nü Koruma Eylem Planı' çerçevesinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Van Büyükşehir Belediyesinin Van Gölü'nün temizlenmesine yönelik başlattığı çalışmalar hızla devam ediyor. Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nü kirlilikten arındırmak için başlatılan dip çamuru temizleme çalışmalarında birinci etap tamamlanırken, ikinci ve üçüncü etapta ise çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının koordinasyonunda 100'lerce araç ve personelle sürdürülen çalışmasında bugüne kadar yaklaşık 1 milyon 600 bin metreküp balçık ve dip çamuru temizlendi. Tuşba ilçesi İskele Mahallesi sahil kısmında başlatılan birinci etap çalışmaları tamamlandıktan sonra bölgede çok sayıda kuş türü yeniden görülürken, temizlik yapılan alanda vatandaşlar da zaman geçirebiliyor. Van YYÜ ve İskele 15 Temmuz Şehitler Parkı arasındaki ikinci etap ile İpekyolu ilçesi Yaşar Kemal Parkı sahil kısmındaki üçüncü etapta ekipler yoğun bir çalışma yürütüyor.

Temmuz 2021'de başlatılan temizlik çalışmaları kapsamında 14 kilometrelik sahil bandında 2 milyon 700 bin metreküp dip çamuru çıkarılması planlanıyor.