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Van, Hakkari ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 147 yerleşim yerine ulaşılamıyor - Son Dakika
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Van, Hakkari ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 147 yerleşim yerine ulaşılamıyor

Van, Hakkari ve Bitlis'te etkili olan kar nedeniyle birçok yerleşim yerine ulaşılamıyor. Karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Van, Hakkari ve Bitlis\'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 147 yerleşim yerine ulaşılamıyor
30.01.2024 - 10:59,  Güncelleme: 11:16
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Van, Hakkari ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 147 yerleşim yerine ulaşılamıyor.

Van'da etkili olan kar nedeniyle kapanan mahalle ve mezra yollarının açılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde 35 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Söz konusu yolların açılması için çaba gösteren karla mücadele ekipleri, diğer yollarda da genişletme çalışmalarına devam ediyor.

Kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi geçtiği Bahçesaray ilçesinde de ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Van-Bahçesaray kara yolu çığ tehlikesi nedeniyle kapalı tutulurken ilçeye ulaşım Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinden sağlanıyor.

İlçenin Bağcılar Mahallesi'nde çocuklar, yağışın ardından kızaklarla yokuştan kayarak keyifli vakit geçirdi.

Hakkari

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, karla mücadele ekipleri, önceki gün kar nedeniyle kapanan 85 köy ve mezra yolundan 64'ünü açtı.

Ekipler, kapalı bulunan 21 yerleşim yerinin yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar ve tipi nedeniyle il genelinde 91 köy yolunun kapandığını belirtti.

Kurtkan, köy yollarının ulaşıma açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Belediye ve Karayolları ekipleri de kar temizleme çalışması yürüttü.

Kaynak: AA
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