Van'ın Edremit ilçesindeki öğrenciler, plastik malzemeleri satarak engelli çocuklara tekerlekli sandalye aldı - Son Dakika
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Van'ın Edremit ilçesindeki öğrenciler, plastik malzemeleri satarak engelli çocuklara tekerlekli sandalye aldı

Van\'ın Edremit ilçesindeki öğrenciler, plastik malzemeleri satarak engelli çocuklara tekerlekli sandalye aldı

Van'ın Edremit ilçesine bağlı Vakıfbank İlkokulu öğrencileri, geri dönüşüme kazandırdıkları plastik malzemeleri satarak elde ettikleri parayla engelli çocuklara tekerlekli sandalye aldı. Toplam 7 sandalyenin teslim edildiği törende, öğretmen ve öğrencilerin duyarlılığı takdirle karşılandı.

27.05.2024 09:55
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Van'ın Edremit ilçesine bağlı Vakıfbank İlkokulu öğrencileri, plastik malzemeleri satarak aldıkları tekerlekli sandalyeleri engelli çocuklara teslim etti.

Edremit ilçesine bağlı Vakıfbank İlkokulu öğretmen ve öğrencileri, engelli bireyler için kampanya başlattı. Kampanya çerçevesinde topladıkları plastikleri bir yandan geri dönüşüme kazandıran öğrenciler, bir yandan da elde ettikleri parayla da engelli bireyler için tekerlekli sandalye aldı. Plastik malzemelerin satışından toplanan paralar ile toplam 7 tane sandalye alınırken, sandalyelerin iki tanesinin teslimi için tören düzenlendi.

Okul bahçesinde düzenlenen törende konuşan Sınıf Öğretmeni Zelal Ceberut, hem geri dönüşüme katkıda bulunmak hem farkındalık oluşturmak hem de engellilere destek olmak amacıyla böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini aktardı. 28 yıllık öğretmenlik hayatında birçok sosyal projeyi hayata geçirdiğini ancak ilk defa bu kadar heyecanlı olduğunu vurgulayan Ceberut, "Ben daha önce de yaptım ama ilk defa bu kadar heyecanlandım. Çocuklar da ilk defa karşılaştılar. Özellikle bu sene çocuklar daha duyarlılar. Belki gitgide daha duyarlılaşıyorlar. Gördükleri bir şeyi asla unutmuyorlar. Bizler derslerde engelliyi ne kadar anlatmaya çalışsak da burada gördükleri gibi olmuyor. Onlar aldıklarında daha duyarlı olabiliyor ve asla unutmuyorlar. Herhalde ömürleri boyunca buradaki bu sahneyi unutmazlar diye düşünüyorum" dedi.

Topladıkları plastik malzemeleri bir yandan geri dönüşüme kazandıran öğrenciler, bir yandan da elde ettikleri parayla engellilere yardım elini uzattığını vurgulayan Ceberut, "Bugün 6 sandalye aldık. Daha önce bir tanesini ihtiyaç sahibine vermiştik. Bugünde bu sandalyeleri öğrenci ve öğretmenler olarak verdik. Tabi bu proje ile öğrencilere engellileri sevmeleri, onlara saygılı olmaları gerektiğini ve onlar izin vermedikleri sürece onlara dokunmamaları gerektiğini anlatıyoruz. Ben bu duygularla bize destek olan tüm öğretmen ve öğrencilere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Okul Müdürü Abdullah Uğurlu ise öğretmen ve öğrencilerin yaptığı projenin takdire şayan bir hareket olduğunu belirterek, "Zelal öğretmenimin koordinatörlüğünde öğretmen ve öğrencilerimiz plastik malzemeleri satarak birkaç tane engelli çocuğumuzu, vatandaşımızı sevindirmeye çalıştılar. Ben öğrencilerim ve öğretmenlerim adına sevinçliyim" diye konuştu.

Engelli aileleri ise bu desteklerinden ötürü Zelal Öğretmen başta olmak üzere tüm öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Minik öğrenciler ise böyle bir projede yer aldıkları için mutlu olduklarını söylediler. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Van'ın Edremit ilçesindeki öğrenciler, plastik malzemeleri satarak engelli çocuklara tekerlekli sandalye aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'ın Edremit ilçesindeki öğrenciler, plastik malzemeleri satarak engelli çocuklara tekerlekli sandalye aldı - Son Dakika
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