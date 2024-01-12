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Van İpekyolu Belediyesi Regaib Kandili'nde vatandaşlara ikramlıklar dağıttı - Son Dakika
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Van İpekyolu Belediyesi Regaib Kandili'nde vatandaşlara ikramlıklar dağıttı

Van'ın İpekyolu Belediyesi, Regaib Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil simidi ve lokum dağıttı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, özenle hazırlanan ikramlıkları hastanelerde, stantlarda ve esnaflara dağıtarak kandillerini kutladı.

Van İpekyolu Belediyesi Regaib Kandili\'nde vatandaşlara ikramlıklar dağıttı
12.01.2024 - 11:53,  Güncelleme: 11:58
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Van'ın İpekyolu Belediyesi, her kandilde düzenlenen ikram geleneğini sürdürerek Regaib Kandili'nde de vatandaşlara kandil simidi ve lokum dağıttı.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, Regaib Kandili dolayısıyla özenle hazırlanan lokum ve simitleri dağıtmak üzere yoğun mesai harcadı. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret eden ekipler; hastalara, hasta yakınlarına, doktor ve sağlık görevlilerinin kandillerini kutlayarak ikramlıklar verdi. Ayrıca, geleneksel hale gelen merkez mahallelerde stantlarda da ikramlıklar dağıtıldı. Ekipler, Cumhuriyet Caddesi ile Kazım Karabekir Caddesi'nde bulunan esnafı ve vatandaşları da unutmayarak kandillerini kutlayıp ikramlıklar hediye etti.

İpekyolu Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Tüm İslam aleminin üç aylarını ve Regaib Kandili'ni tebrik ediyor, milletçe birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde daha nice kandillere kavuşmayı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - VAN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Van İpekyolu Belediyesi Regaib Kandili'nde vatandaşlara ikramlıklar dağıttı - Son Dakika
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