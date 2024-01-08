Van İpekyolu İlçe Müftüsü Gençlik Buluşmasına Katıldı

Van'ın İpekyolu İlçe Müftüsü Abdulselam Özdere, Karşıyaka Furkan Kur'an Kursu öğreticileri tarafından hazırlanan gençlik buluşmasına katıldı.

Karşıyaka Furkan Kur'an Kursu öğreticileri tarafından hazırlanan gençlik buluşmasına katılan İpekyolu İlçe Müftüsü Abdulselam Özdere, gençlerle Filistin konusunda hasbihal etti. Özdere, sohbetin sonunda gençlerden gelen soruları cevaplandırdı. Programın ardından kursun fiziki şartlarında yapılan iyileştirmeleri gözlemleme fırsatı bulan Müftü Özdere, kurs öğreticilerini emeklerinden dolayı tebrik edip muvaffakiyetler diledi. - VAN