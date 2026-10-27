Van Kapıköy'den Türk TIR'ları İran'a geçmeye başladı, geçişler karşılıklı oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Van Kapıköy'den Türk TIR'ları İran'a geçmeye başladı, geçişler karşılıklı oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van Kapıköy\'den Türk TIR\'ları İran\'a geçmeye başladı, geçişler karşılıklı oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan Türk TIR'larının İran'a geçiş yapmaya başladığını duyurdu. İranlı yetkililerle görüşmelerin ardından sınırda bugüne kadar tek taraflı yürütülen TIR geçişleri karşılıklı hale geldi.

(VAN) - Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan Türk TIR'larının İran'a geçiş yapmaya başladığını duyurdu.

Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın Batı Azerbaycan Eyalet Valiliği tarafından Türk TIR'larının Kapıköy üzerinden İran'a geçiş yapmaya başladığı bilgisinin iletildiğini belirtti.

İranlı yetkililerle gerçekleştirilen görüşmelerin olumlu sonuçlandığını ifade eden Takva, sınır kapısında bugüne kadar tek taraflı yürütülen TIR geçişlerinin karşılıklı hale geldiğini açıkladı.

Takva, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Batı Azerbaycan Eyalet Valiliği, Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan İran tarafına Türkiye TIR'larının geçişinin başladığını iletti. Böylece şu ana kadar sadece İran TIR'larının giriş yaptığı Van/Kapıköy Gümrük Kapısı, uluslararası karşılıklı TIR geçişlerine açılmış oldu. İranlı muhataplarımız ile yaptığımız görüşmeler sonucunda, tek taraflı TIR geçişleri karşılıklı hale geldi. Şehrimize, bölgemize, ülkemize hayırlı olsun."

Kaynak: ANKA
Necdet TakvaKapıköyEkonomiGüncelYerelİranVanSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bit pazarından 50 liraya aldığı çerçeve servet değerinde çıktı Bit pazarından 50 liraya aldığı çerçeve servet değerinde çıktı
Ülkenin konuştuğu Zeynep’ten dikkat çeken itiraf: Hepsinin gözünde... Ülkenin konuştuğu Zeynep'ten dikkat çeken itiraf: Hepsinin gözünde...
İbrahim Tatlıses’in klibindeki güzeldi Yıllar sonra ortaya çıktı İbrahim Tatlıses'in klibindeki güzeldi! Yıllar sonra ortaya çıktı
Ali Koç’un Gazze için söyledikleri alkış topladı Ali Koç'un Gazze için söyledikleri alkış topladı
Meclisin en genç milletvekili Rumeysa Kadak nişanlandı Meclisin en genç milletvekili Rumeysa Kadak nişanlandı
Derbi öncesi bomba görüntü Derbi öncesi bomba görüntü
01:12
Antalya’da hortum işçilerin kaldığı 2 konteyneri savurdu: 5 ölü, 1 yaralı
Antalya'da hortum işçilerin kaldığı 2 konteyneri savurdu: 5 ölü, 1 yaralı
23:39
Antalya’yı yağış ve fırtına vurdu Görüntüler korkunç
Antalya'yı yağış ve fırtına vurdu! Görüntüler korkunç
23:26
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi biter bitmez kavga çıktı
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi biter bitmez kavga çıktı
23:24
Puan farkı 6 Dev derbide kazanan Galatasaray
Puan farkı 6! Dev derbide kazanan Galatasaray
23:14
Bulgaristan’da eski milletvekili evinde öldürüldü: 3 şüpheliden ikisi Türk çıktı
Bulgaristan’da eski milletvekili evinde öldürüldü: 3 şüpheliden ikisi Türk çıktı
23:07
Türk aileye Vietnam’da şok Antik kent kıyafetleri nedeniyle alınmadılar
Türk aileye Vietnam'da şok! Antik kent kıyafetleri nedeniyle alınmadılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2026 01:45:04. #.0.3#
SON DAKİKA: Van Kapıköy'den Türk TIR'ları İran'a geçmeye başladı, geçişler karşılıklı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei