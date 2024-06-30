Van Kültür Yolu Festivali Sonrası Atatürk Kültür Parkı Çöplüğe Döndü

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(VAN) - Van Büyükşehir Belediyesi, Kültür Turizm İl Müdürlüğü'nün düzenlediği "Van Kültür Yolu Festivali" sonrası Atatürk Kültür Parkı Nevruz Alanı'ndaki çöplerin organizasyon firması tarafından toplanmamasına tepki gösterdi. Belediyeden yapılan açıklamada, "Atatürk Kültür Parkı Nevruz Alanı adeta çöp alanına dönüşmüş durumdadır. Organizasyon firmasını görevini yapmaya davet ediyoruz" denildi.

Van Büyükşehir Belediyesi, Van Kültür Turizm İl Müdürlüğü'nün düzenlediği "Van Kültür Yolu Festivali" sonrası çöp alana dönen Atatürk Kültür Parkı Nevruz Alanı'nın yetkili firma tarafından temizlenmemesine tepki gösterdi.

Van Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere kentimizde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 'Van Kültür Yolu Festivali' adı altında bazı etkinlik ve organizasyonlar düzenlenmektedir. Dün başlayan festival kapsamında, Atatürk Kültür Parkı Nevruz Alanı'nda düzenlenen ve sanatçı Oğuzhan Koç'un sahne aldığı konser sonrası park alanında herhangi bir temizlik çalışması yapılmadı. Büyükşehir Belediyemizin sorumluluk alanında olan ve temizliği organizasyon firmasına ait olduğu halde firma tarafından herhangi bir temizlik çalışması yapılmayan Atatürk Kültür Parkı Nevruz Alanı adeta çöp alanına dönüşmüş durumdadır. Konser alanına atılan plastik şişeler, yiyecek ambalajları ve diğer atıklar, parkın doğal güzelliğine zarar verirken, düzenlenen konser sonrası temizlik ve bakımın yapılmaması ortaya nahoş görüntülerin çıkmasına neden olmuştur. Bu durum, pazar gününü parka giderek değerlendirmek isteyen halkın da tepkisine neden olmuştur.

Belediyeye herhangi bir talepte bulunulmadı

Festival öncesi, etkinliklerin organizasyonunu üstlenen firma ile yapılan görüşmelerde kullanılacak tüm alanların temizliğinin, bakımının ve onarımının organizasyon tarafından yapılacağı, belediyeden bu yönlü herhangi bir talebin olmadığı tarafımıza bildirilmiş, ayrıca herhangi bir destek talebinde bulunulmamıştır. Hal böyle olunca Büyükşehir Belediyesi olarak, etkinliklerin düzenlendiği alanlarda kontrol dışında herhangi bir çalışma için görevlendirme yapılması ihtiyacı duyulmamıştır. Geceden yapılması gereken temizliğin sabah kontrol için giden birimlerimiz tarafından yapılmadığı tespiti sonrası ilgili organizasyon yetkililerine ulaşılmaya çalışılmış, ancak herhangi bir muhatap bulunamamıştır. Van Büyükşehir Belediyesi olarak söz konusu çevre kirliliğinin bir an önce giderilmesi ve bu konuda ilgililerin duyarlı davranması gerektiğini belirtiyor, ilgili organizasyon firmasını görevini yapmaya davet ediyoruz."