Van Mutfağına İki Yeni Lezzet - Son Dakika
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Van Mutfağına İki Yeni Lezzet

TÜRES, Van'a özgü badem çiçeği tatlısı ve şerbeti geliştirdi. Yeni tatlar büyük beğeni topladı.

02.05.2025 12:50
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Haber: İshak KARA

(VAN) - Gastronomi Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES), Van mutfağına iki özgün ürün kazandırdı. TÜRES Van Şube Başkanı şef Sinan Pulat ve Başkan Yardımcısı şef Adem Ergin, Van'a özgü badem çiçeği tatlısı ve şerbetini geliştirdiklerini duyurdu.

Van mutfağındaki iki yeni lezzet; badem çiçeği tatlısı ve şerbeti, TÜRES tarafından gastronomiye kazandırıldı. TÜRES Van Şube Başkanı Sinan Pulat ve Başkan Yardımcısı Adem Ergin, Van'a özgü badem çiçeği tatlısı ve şerbetini geliştirdiklerini duyurdu. Adem ve Sinan şef, yaptıkları açıklamada, "TÜRES olarak Van'a katkı sunmak istedik. Bu kapsamda badem çiçeğinden tatlı ve şerbet geliştirdik. İlhamı Akdamar Adası'ndan aldık. Ağaçların dibine dökülen badem çiçeklerini topladık, doğanın gücünden faydalandık. Topladığımız çiçekleri kaynatarak hem tatlı hem de köklerinden özel bir şerbet elde ettik" dedi.

Yeni ürünlerden şerbete "Badem Çiçeği Şerbeti", tatlıya ise "Akdamar Tatlısı" adı verildi. Şefler, ürünlerin hem lezzetli hem de sağlığa faydalı olduğunu belirterek, Van mutfağına değer kattıklarını vurguladı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğretim görevlisi Emine Cihangir ise ürünleri tattıktan sonra "Gerçekten çok lezzetli. Ellerine sağlık Adem ve Sinan ustanın. Şerbeti de çok beğendim, herkese tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.

Van TSO Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ümit Can Sarı da "Muazzam bir iş çıkarmışlar. Daha önce uçkun dondurması gibi yaratıcı tatlara imza atmışlardı. Bu da aynı başarıda olmuş. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi

Kaynak: ANKA

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