 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Van Ticaret Borsası Başkanı'ndan Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi

Van Ticaret Borsası Başkanı'ndan Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Van Ticaret Borsası Başkanı Nayif Süer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Süer, mesajında gazetecilerin önemine vurgu yaparak, basının ülkenin vazgeçilmez bir unsuru olduğunu belirtti. Ayrıca, basın etik ve kurallarına uygun hareket eden, toplumsal duyarlılığa özen gösteren gazetecileri tebrik etti ve tüm basın mensuplarının gününü kutladı.

Van Ticaret Borsası Başkanı\'ndan Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı
09.01.2024 - 09:34,
Abone Ol

Van Ticaret Borsası Başkanı Nayif Süer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Süer, mesajında, "Yerel ve ulusal basın mensupları, kamuoyunu bilgilendirme adına önemli bir hizmete imza atmaktadırlar. Ülkemizde, gazetecilere sosyal ve ekonomik haklar getiren 212 sayılı yasanın, 10 Ocak 1961 yılında kabul edilmesiyle birlikte her yıl 10 Ocak, Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlanmaktadır. Tüm son teknolojik gelişmeler de gösteriyor ki basın, bir ülkenin vazgeçilmez bir unsurudur. Van, bölge, Türkiye ve dünya ile ilgili haberleri bizlere ulaştıran gazetecilerimiz, önemli bir güçtür. Bilgi çağının bir gereği olarak bizleri düzenli olarak bilgilendiren medya mensupları büyük bir emek vermektedir. Milletimizin gözü, kulağı ve dili olan, vatandaşlarımızın haber alma ve bilgi edinme ihtiyacının doğru biçimde karşılanmasına vesile olan gazetecilerimiz, şüphesiz ülkemiz için önemli bir hizmet sunmaktadırlar. Basın etik, ilke ve kurallarına uyan, sorumluluğunun bilinciyle hareket eden, toplumsal duyarlılığa özen gösteren, farkındalık oluşturan, kamu yararına çalışan, doğru ve tarafsız yayın yaparak halkımızı bilgilendiren, tüm basın mensuplarımızı tebrik ediyoruz. Bu vesileyle, tüm zorluklara rağmen gece gündüz demeden çalışan ve görevini ilkeler doğrultusunda yapan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyoruz. Tüm gazetecilerimize başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı. - VAN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Gazeteciler Günü, Türkiye, Van, Kutlamalar, Medya, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Van Ticaret Borsası Başkanı'ndan Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı - Son Dakika


10:00
Tuğba Ekinci'den 'İlk buluşmada öpüştün mü?' sorusuna çarpıcı yanıt: Adamı süründürürüm Tuğba Ekinci'den "İlk buluşmada öpüştün mü?" sorusuna çarpıcı yanıt: Adamı süründürürüm
09:46
Ekvador'da Uyuşturucu Çetesi Lideri Cezaevinden Kaçtı, Olağanüstü Hal İlan Edildi Ekvador'da Uyuşturucu Çetesi Lideri Cezaevinden Kaçtı, Olağanüstü Hal İlan Edildi
09:41
'22 yıldır AK Parti'ye oy vermedim' demişti! Erdoğan'ın aday gösterdiği eski CHP'li vekil Aydın Ayaydın'dan eleştirilere yanıt "22 yıldır AK Parti'ye oy vermedim" demişti! Erdoğan'ın aday gösterdiği eski CHP'li vekil Aydın Ayaydın'dan eleştirilere yanıt
09:02
Bomba iddia! Partililerden tam yetki isteyen Akşener seçimi ''kazanamazsa'' görevi bırakacak Bomba iddia! Partililerden tam yetki isteyen Akşener seçimi ''kazanamazsa'' görevi bırakacak
08:32
ABD'de hakime saldıran sanık için özel tedbir! Duruşmaya maske, eldiven ve zincirle getirildi ABD'de hakime saldıran sanık için özel tedbir! Duruşmaya maske, eldiven ve zincirle getirildi
08:30
Adada benzeri görülmemiş olay! Survivor ekibine polis operasyonunun perde arkası ortaya çıktı Adada benzeri görülmemiş olay! Survivor ekibine polis operasyonunun perde arkası ortaya çıktı
08:23
Fatih Camii'ndeki saldırının görüntüsü ortaya çıktı Fatih Camii'ndeki saldırının görüntüsü ortaya çıktı
08:01
İsrail ordusuna büyük şok! Rehine kurtarmaya girdikleri binadan cansız bedenleri çıkarıldı İsrail ordusuna büyük şok! Rehine kurtarmaya girdikleri binadan cansız bedenleri çıkarıldı

Son Dakika
10:00 Tuğba Ekinci'den "İlk buluşmada öpüştün mü?" sorusuna çarpıcı yanıt: Adamı süründürürüm
09:46 Ekvador'da Uyuşturucu Çetesi Lideri Cezaevinden Kaçtı, Olağanüstü Hal İlan Edildi
09:41 "22 yıldır AK Parti'ye oy vermedim" demişti! Erdoğan'ın aday gösterdiği eski CHP'li vekil Aydın Ayaydın'dan eleştirilere yanıt
09:02 Bomba iddia! Partililerden tam yetki isteyen Akşener seçimi ''kazanamazsa'' görevi bırakacak
08:32 ABD'de hakime saldıran sanık için özel tedbir! Duruşmaya maske, eldiven ve zincirle getirildi
08:30 Adada benzeri görülmemiş olay! Survivor ekibine polis operasyonunun perde arkası ortaya çıktı
08:23 Fatih Camii'ndeki saldırının görüntüsü ortaya çıktı
08:01 İsrail ordusuna büyük şok! Rehine kurtarmaya girdikleri binadan cansız bedenleri çıkarıldı
07:51 Fatih Camii'ndeki saldırının kan donduran detayları! İmamı, boğazı dahil 3 yerinden bıçaklamış
06:55 Brezilya'da turistleri taşıyan otobüs kamyonla çarpıştı: 25 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 10:44:13. #1.13#
SON DAKİKA: Van Ticaret Borsası Başkanı'ndan Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement