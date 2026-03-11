Van TSO Kalite Belgelerini Yeniledi - Son Dakika
Van TSO Kalite Belgelerini Yeniledi
11.03.2026 15:35
Van TSO, ISO 9001 ve 10002 denetimlerini başarıyla geçerek belge yenileme sürecini tamamladı.

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO), 2 gün süren TS EN: ISO 9001 2015 Kalite Yönetim Sistemi ve 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi denetimlerini tamamlayarak, yeni dönem belge yenilemesini başarıyla gerçekleştirdi.

2007 yılından bu yana Kalite Yönetim Sistemi içerisinde yer alan Van TSO; Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Belgelendirme Merkez Başkanlığı Yönetim Sistemleri Baş Tetkikçisi Reşit Yazıcıoğlu tarafından gerçekleştirilen denetimlerden başarıyla çıktı. Denetim ile ilgili Van TSO'dan yapılan açıklamada; "Kurumsal olmanın gereği ve üyelerimize en iyi hizmeti vermenin gayreti ile çalışıyoruz. Kalite Yönetim Sistemi ile Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi kurumumuzun vazgeçilmezidir. Üyelerimize en iyi ve kaliteli hizmeti vermek için sürekli bir yenilenme çabası içindeyiz. Bu doğrultunda 10-11 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen TS EN: ISO 9001 2015 Kalite Yönetim Sistemi ve 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi denetimlerini başarıyla tamamlayan odamız, belge yenileme sürecini başarıyla tamamlamıştır. Başarılı sürecin odamız, üyelerimiz ve şehrimiz için hayırlı olmasını dileriz" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Kalite, Yerel, Van, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
