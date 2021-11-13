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Van Valisi Bilmez, devam eden projeleri inceledi - Son Dakika

Van Valisi Bilmez, devam eden projeleri inceledi

13.11.2021 20:02

Van Valisi Bilmez, devam eden projeleri inceledi Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kent kütüphanesi başta olmak üzere devam eden projeleri inceledi.

Van Valisi Bilmez, devam eden projeleri inceledi

VAN - Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kent kütüphanesi başta olmak üzere devam eden projeleri inceledi.

Büyükşehir Belediyesince yapılan ve kentin kültürel değerlerine katkı sağlayacak olan çalışmaları inceleyen Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi, Kent Kütüphanesi ve Mustafa Çohaz kavşağında yapılan saat kulesini yerinde inceledi.

İlk olarak Hacıbekir Mahallesi'nde bulunan Kültür Merkezini gezen Vali Bilmez, burada yapılan kütüphane salonu ile kültür merkezi binasında verilen müzik, resim, dil, fotoğrafçılık ve etüt salonlarını gezerek öğrencilerle sohbet etti. Daha sonra kent kütüphanesine geçen Vali Bilmez, son aşamaya gelen çalışmaları yerinde denetleyerek, Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel'den bilgi aldı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Bilmez, farklı bir konseptte tasarlanan kütüphane binasında çalışmaların son aşamaya geldiğini belirtti. Buranın daha önce müze olarak planlandığını anımsatan Vali Bilmez, "Kütüphane olarak planladığımız ve Van halkının eski sanat okulu olarak bildiği binadayız. İlimizde tescilli olan iki binamız var. Biri Tekel Binası diğeri de şu an içinde bulunduğumuz sanat okulu binamızdır. Tekel binasının kültür evi olarak kullanılması için onarımı bitti. İnşallah yakında hizmete açılacak. Bu binamızda kütüphane olarak kentimizin ciddi bir sıkıntısı vardı. O yüzden Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından buranın kütüphane olarak kullanılması öngörüldü. Büyükşehir Belediyemiz ve DAKA'nın destekleriyle buranın onarımı yapıldı. Göründüğü üzere son aşamaya gelindi. İnşallah bundan sonra temizliği hızlı bir şekilde yapılarak insanımız bu mekanı da kullanmaya başlayacaklar. Burası hem ders çalışmak için kullanılacak hem Van'ın geçmişini burada yaşayacaklar. Hem de kentin merkezinde geniş bir bahçeye sahip ve aynı zamanda bahçesi de kütüphane olarak kullanılacak güzel bir ortam oluyor. Ayrıca acil bir durum halinde ise burası mahallenin toplanma alanı olarak da kullanılacak" dedi.

Hacıbekir Mahallesi'nde bulunan Kültür Merkezinin de gençlerin kullanımına sunulduğunu dile getiren Bilmez, "Orada bir kütüphane çalışmamız da mevcut. O da son aşamaya geldi. Bizler gençlerimizle yaptığımız görüşmelerde çoğunun evde ders çalışma imkanına sahip olmadığını belirtti. Onun için bu yıl hem kültür merkezimizdeki bir salonumuzu kütüphaneye çevirdik. Hem de Eminpaşa Mahallesi'ndeki Fidanlık Parkımızda bir binamızı Kültür Bakanlığı'na devrederek kütüphane olarak mahallenin yararlanacağı şekilde çalışma yapılacak. Kültür merkezimizde ise başvurularını online olarak aldığımız dil, müzik ve fotoğrafçılık gibi kurslarımızı ziyaret ederek oradaki çocuklarımızla bir araya geldik. Hem taleplerini dinledik. Hem de yapılan çalışmaları gözlemledik" diye konuştu.

Buradaki incelemelerin ardından Şerefiye Mahallesindeki Mustafa Çohaz Kavşağı'nda yapılan saat kulesini de inceleyen Vali Bilmez'e Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel, Başkan Danışmanı Sinan Hakan, Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin ve ilgili daire başkanları eşlik etti.

Van Valisi Bilmez, devam eden projeleri inceledi
Van Valisi Bilmez, devam eden projeleri inceledi
Van Valisi Bilmez, devam eden projeleri inceledi
Van Valisi Bilmez, devam eden projeleri inceledi

Mehmet Fatih, Emin Bilmez, Müzik, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Van Valisi Bilmez, devam eden projeleri inceledi - Son Dakika


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