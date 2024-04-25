Van ve Hakkarili sanatçılar Amedspor için şampiyonluk marşı seslendirdi - Son Dakika
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Van ve Hakkarili sanatçılar Amedspor için şampiyonluk marşı seslendirdi

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Van'da ikamet eden Van ve Hakkarili sanatçılar, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Amedspor için bir marş besteledi. Pandemi nedeniyle projenin bir süre bekletildiği belirtilirken, marşın Amedspor'a şampiyonluk armağanı olarak verileceği ifade edildi. Projede yer alan müzisyen ve futbolcu Sakine Akın, tüm bölgelere ait takımların olmasını istediğini belirtti.

25.04.2024 12:00  Güncelleme: 12:02
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İSHAK KARA

(VAN) - Van'da ikamet eden Van ve Hakkarili sanatçılar bir araya gelerek Amedspor için şampiyonluk marşı seslendirdi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Amedspor için marş bestelediler. Marş ile ilgili açıklamada bulunan sanatçı Fırat Başkale, projeyi pandemiden önce planlandığını ifade ederek, " İstanbul'daki dostlarla bir araya gelerek bir stüdyoda çalışma yaptık ancak pandemi araya girince beklemeye aldık" dedi.

Amedspor'un bölgenin takımı olduğunu vurgulayan Başkale, "Dolayısıyla destek amaçlı 11 kişilik Hakkari ve Vanlı müzisyenlerden oluşan dostlarımızla bir araya gelip güzel bir dayanışma örneği gösterdik ve Amedspor'a şampiyonluk armağanı olarak vermek istiyoruz. Yüreğimizi katarak Amedspor'a güzel bir marş yaptık" ifadelerini kullandı. Projede birkaç şahsi dostunun dışında kimseden destek almadığını da sözlerine ekleyen Başkale, " Diyarbakır'dan bir dostumuz bize forma gönderdi. Yine şahsi dostlarımızın biraz yardımını gördük. Onun dışında kimse katkı sunmadı. Kısmet olursa 4 güne kadar klibi yetiştirmeye çalışıyoruz. Umarım Amedspor şampiyon olur ve biz de severek, coşkuyla bu armağanımızı Amedspor'a veririz" diye konuştu.

Projede yer almanın mutluluğunu yaşadığını belirten müzisyen ve futbolcu Sakine Akın da "Bir kadın futbolcu olarak Süper Lig ve 1. Lig başta olmak üzere tüm liglerde tüm bölgelere ait takımların olmasını çok istiyorum. Bu noktada şampiyon olan Amedspor'a başarılar diliyorum" dedi.

Van ve Hakkarili sanatçılar Amedspor için şampiyonluk marşı seslendirdi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Van ve Hakkarili sanatçılar Amedspor için şampiyonluk marşı seslendirdi - Son Dakika

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