Vandallar boyadı, temizliği ona kaldı - Son Dakika

Eskişehir'de park halindeki aracının vandallar tarafından sprey boya ile boyandığını gören vatandaş, temizlemek için uzun uğraşlar verdi.

Eskişehir'de yaşayan Tayfun Kayı, iş için kullandığı ticari aracını Yenibağlar Mahallesi'ne park etti. Kayı, kullanmak için bıraktığı yere tekrar gittiğinde aracının bazı kişiler tarafından sprey boya ile boyandığını gördü. Aracına zarar veren kişileri tespit edemeyince mecburen kolları sıvayan Kayı, tiner ve bez yardımıyla boyayı temizlemek için soğuk havada saatlerini harcadı.

"Boyayan kişileri tespit edemedim"

Başına gelen olay hakkında konuşan Tayfun Kayı, "Aracım Yenibağlar Mahallesi'nde park halindeydi. Birkaç gün sonra gittiğimde bu şekilde sprey boyayla boyanmış olduğunu gördüm. Yapan kişileri tespit edemedim, muhtemelen gençler yapmış olabilir. Yapacak bir şey yok, ben de elime tiner aldım temizliyorum. Neyse ki çok zor çıkmıyor, ancak biraz uğraştırıyor" dedi. - ESKİŞEHİR