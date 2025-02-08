Vanspor Otobüsüne Saldırı

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Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Vanspor takım otobüsünün Van yolunda bazı kişiler tarafından saldırıya uğramasının ardından açıklama yaparak "Olayın 3 faili yakalanmış olup adli mercilerimizce gerekli işlemler yapılacaktır" dedi.

Elazığspor-Vanspor FK maçı sonrası Van'a doğru yola çıkan Vanspor takım otobüsünün camları taşlandı. Yaşanan olayın ardından Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu açıklama yaptı. Vali Hatipoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün oynanan Elazığspor ve Vanspor arasındaki müsabaka sorunsuz olarak tamamlanmış ve takımımız sahadan galibiyetle ayrılmıştır. Sahada olan sahada kalmalı ve sporun birleştirici ve kardeşliği pekiştirici ruhundan uzaklaşılmamalıydı. Ancak maalesef Vanspor kafilesinin ilimizden ayrılması sürecinde hiç istemediğimiz bir şekilde şehir dışında, yol güzergahında taşlanma hadisesi vuku bulmuştur. Olayın 3 faili yakalanmış olup adli mercilerimizce gerekli işlemler yapılacaktır" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ