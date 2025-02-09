Vanspor Otobüsüne Taşlı Saldırı - Son Dakika
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Yerel

Vanspor Otobüsüne Taşlı Saldırı

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Elazığspor maçı sonrası Vanspor otobüsü taşlandı, 3 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

09.02.2025 02:29
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Haber : İshak Kara

(VAN)- Van spor otobüsü, Elazığ maçının ardından taşlı saldırıya uğradı. Üç kişinin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren üç şüpheli gözaltına alındı. Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, "Maalesef Vanspor kafilesinin ilimizden ayrılması sürecinde hiç istemediğimiz bir şekilde şehir dışında, yol güzergahında taşlanma hadisesi vuku bulmuştur" dedi.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta oynanan ve Elazığspor'un 2-1'lik galibiyetiyle tamamlanan Elazığspor - Vanspor karşılaşmasının ardından Vanspor'un takım otobüsü taşlı saldırıya uğradı. Olayda, otobüste bulunan üç kişi yaralanırken, üç şüpheli gözaltına alındı.

Vali Hatipoğlu "3 Kişi Gözaltına Alındı"

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olayla ilgili 3 şüphelinin gözaltına alındığını belirterek, "Bugün oynanan Elazığspor ve Vanspor arasındaki müsabaka sorunsuz olarak tamamlanmış ve takımımız sahadan galibiyetle ayrılmıştır. Sahada olan sahada kalmalı ve sporun birleştirici ve kardeşliği pekiştirici ruhundan uzaklaşılmamalıydı. Ancak maalesef Vanspor kafilesinin ilimizden ayrılması sürecinde hiç istemediğimiz bir şekilde şehir dışında, yol güzergahında taşlanma hadisesi vuku bulmuştur. Olayın 3 faili yakalanmış olup adli mercilerimizce gerekli işlemler yapılacaktır. Saygıyla duyurulur" dedi.

Başkan Temel: "Spor'un dili bu olmaması gerekir"

Vanspor FK Başkanı Erol Temel ise "Sayın Valim, spor kardeşlik diyorsunuz sizin takım sahadan 3 puanla ayrılmadı. Gece yarısı masa başı hakem değişikliği yapılarak size 3 puan hediye edilmiştir ve saha içinde hem sporcularımız hem yönetim kurulu arkadaşlarımız her türlü saldırıya uğradık 1 saat rehin kaldık. Oda yetmezmiş gibi Elazığ çıkışında takım otobüsümüz saldırıya uğradı ve futbolcularımız darp edilmiştir. Sporun dili bu olmaması lazım tek kelimeyle yazıklar olsun" açıklamasını yaptı.

"Gerekirse Futbol toplarını çimlere gömeriz"

Vanspor Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Bugün Elazığ'da yaşanan olaylar, sadece bir futbol müsabakası çerçevesinde değerlendirilemez. Sahada ve saha dışında yaşadığımız saldırılar, hakem hatalarıyla organize edilen oyunlar ve dönüş yolunda futbolcularımıza yönelik taşlı saldırılar asla kabul edilemez! Bu, sadece Vanspor'a değil, Van halkına ve futbolun onuruna yapılmış bir saldırıdır. Öncelikle herkes şunu bilmelidir ki, Vanspor sahipsiz değildir! Bu şehir ve bu takım onuruyla var olmuştur ve onuruyla yoluna devam edecektir. Ancak bizlere sahada ve saha dışında kurulan kumpasları, masa başında yapılan hesapları sineye çekmeyeceğiz. Van'a, Vanspor'a ve taraftarımıza karşı kurulan bu oyunun takipçisi olacağız ve adaletin sağlanması için ne gerekiyorsa yapacağız.

"Vanspor dimdik ayakta ve haklı mücadelesinden asla vazgeçmeyecektir"

Bu noktada, şehrimizle ve taraftarımızla istişare ederek bir karar vereceğiz. Eğer ki futbol, adaletin olmadığı bir oyun haline getirildiyse, biz bu oyunda yer almayı sorgularız! Gerekirse futbol toplarını çimlere gömeriz, ta ki hakkımız teslim edilene kadar sahalara geri dönmeyiz! Bu karar, masa başında alınmayacak, sokakta, tribünde ve tüm Vansporluların yüreğinde şekillenecektir. Salı günü, tüm camiamızla birlikte bir araya gelecek ve bundan sonraki adımlarımızı hep birlikte belirleyeceğiz.

Buradan açıkça ilan ediyoruz: Vanspor'a yapılan bu saldırının üstünün kapatılmasına asla izin vermeyeceğiz! Tüm yetkilileri ve futbol kamuoyunu bu hukuksuzluğa karşı ses çıkarmaya davet ediyorum. Bizi sindireceklerini sananlar bilsinler ki, Vanspor dimdik ayaktadır ve haklı mücadelesinden asla vazgeçmeyecektir!"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Vanspor Otobüsüne Taşlı Saldırı - Son Dakika

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