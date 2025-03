Varol: "Her kadın, her anne bizim için kıymetlidir"

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada; "Her kadın, her anne bizim için kıymetlidir" dedi.

MMO Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol'un açıklaması şu şekilde:

"Toplumun temeli aile, ailenin temeli kadındır. Her kadın, her anne bizim için kıymetlidir. Türk kadınına verilen haklar Cumhuriyetimizin önemli kazanımlarından biri olmuştur. Eğitim, bilim, kültür, sanat, siyaset, ekonomi ve spor gibi her alanda büyük başarılar ortaya koyan kadınlarımız, annelik gibi manevi rollerin yanında, bu gün toplum içerisinde söz sahibi olmanın da haklı onurunu yaşamaktadır. Türk kadınları; bu toprakların vatan kılınması adına eşsiz mücadele vermiş, vatan, bayrak ve millet sevdasıyla yetiştirdikleri evlatlarını cepheye göndermekle kalmamış, bu uğurda gerektiğinde düşmana karşı kendileri savaşmışlardır. Öyle ki; Nene Hatun, Kara Fatma, Şerife Bacı gibi nice Türk kadını şanlı tarihimizin kahramanlık listesinde yerlerini almıştır. Bu duygu düşüncelerle böylesi özel günde tüm kadınlarımıza hak ettikleri saygı ve değerin gösterildiği, güzel günler temenni ediyor, başta şehit anne ve eşleri olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum." - KAYSERİ