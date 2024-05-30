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Varto'da 4-6 yaş Kuran kursu öğrencilerinden yılsonu etkinliği

MUŞ - Muş'un Varto İlçe Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş Kuran kursu öğrencileri tarafından düzenlenen yılsonu etkinliği büyük beğeni topladı.

Kültür Mahallesi'ndeki 4-6 yaş Kur'an kursunda eğitim öğretime devam eden 40 minik öğrenci için yılsonu programı düzenlendi. Varto Kültür Merkezinin konferansa salonunda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından bir konuşma yapan İlçe Müftüsü Fatih Arslan, "4-6 yaş Kur'an kursumuzdaki yavrularımız, yıl boyunca uğraşarak elde ettikleri kazanımları burada sizlere sergileyecekler. İşin sergileme kısmı burada yapılacak ancak bir de işin arka planı var. Mutfakta neler olup bittiğini pek görmeyiz. Biz genellikle vitrine bakarız, sergilenen boyutuna gözümüz takılır. Değerli hocalarımızın fedakarca uğraşıları sonucu öğrettikleri, eğittikleri, bilgi ve beceri ile donattıkları yavrularımız, bu yılsonu etkinliğinde hocalarından aldıklarını burada sergileyecekler. Onların her bir okuyuşlarında, sözlerinde bir emek vardır, göz nuru vardır, alın teri vardır, bunu asla unutmamamız gerekiyor. En başta değerli hocalarımıza bu uğraş ve emeklerinden ötürü teşekkür ediyorum" dedi.

Hacı Şemsettin Bingöl Ballı Yatılı Kız Kuran Kursu hafızlarının İsrail'in katliamlarına tepki amaçlı sahneye kucaklarında kanlı kefenli bebeklerle çıktıkları program, daha sonra miniklerin Kur'an-ı Kerim ve meali, ilahi ve şiirler okuması, Peygamberimizin hayatından kesitler sunmasıyla son buldu.

Programa İlçe Müftüsü Fatih Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, Gençlik ve Spor Müdürü Murat Aktaş, AK Parti İlçe Başkanı Kemal Özgül, Kızılay Şube Başkanı Hamza Sezgin Yonat, din görevlileri ve öğrenci velileri katıldı.