Varto'da 48 işçi kura ile belirlendi - Son Dakika
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Yerel

Varto'da 48 işçi kura ile belirlendi

Muş'un Varto ilçesindeki okullarda çalıştırılacak 48 işçi kurayla belirlendi. İş-Kur İl Müdürlüğü tarafından 9 ay süreliğine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okullarda çalıştırılacak olan işçiler için Varto Kültür Merkezinde Noter Perihan Kartal huzurunda kura çekimi yapıldı. Asgari ücretle çalışmak için başvuran 242 kişi arasında müracaatı kabul edilen 235 kişi arasında 48 kişi kurayla belirlendi. Kura çekimine İş-Kur Temsilcisi Sedat Tok, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Arzu Uslu ve kuraya tabi olanlar katıldı.

11.09.2024 21:56
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Varto'daki okullarda çalıştırılacak 48 işçi kurayla belirlendi

MUŞ - Muş'un Varto ilçesindeki okullarda çalıştırılacak 48 işçi kurayla belirlendi.

İş-Kur İl Müdürlüğü tarafından 9 ay süreliğine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okullarda çalıştırılacak olan işçiler için Varto Kültür Merkezinde Noter Perihan Kartal huzurunda kura çekimi yapıldı. Asgari ücretle çalışmak için başvuran 242 kişi arasında müracaatı kabul edilen 235 kişi arasında 48 kişi kurayla belirlendi.

Kura çekimine İş-Kur Temsilcisi Sedat Tok, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Arzu Uslu ve kuraya tabi olanlar katıldı.

Kaynak: İHA

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