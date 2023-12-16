\'Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları\' projesi ile öğrencilerle gaziler bir araya geliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda Cumhuriyet'in 100. Yılı ve Türkiye Yüzyılı kapsamında uygulanan Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları Projesi ile kasımdan bu yana 281 gazi ve şehit yakını, yaklaşık 13 bin ilk ve ortaöğretim öğrencisiyle bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, eğitim çağındaki çocukların gazilerle bir araya gelmeleri, fedakarlıkları birinci ağızdan dinlemeleri ve tarih bilinci edinerek geleceğe bu bilinçle yön vermeleri amacıyla "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları Projesi" başlatıldı.

Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 81 ildeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ile İl Milli Eğitim Müdürlükleri işbirliğindeki proje kapsamında kasım ayından bu yana 68 ilde düzenlenen etkinliklerde, muharip gaziler, terörle mücadele gazileri ve 15 Temmuz gazileri başta olmak üzere 281 gazi ve şehit yakını, yaklaşık 13 bin ilk ve ortaöğretim öğrencisiyle bir araya geldi.

Öğrencilerle hayat hikayelerini paylaşan gaziler, merak edilen soruları da yanıtladı.

Projenin gelecek yıl köy okulları da dahil devam etmesi planlanıyor.