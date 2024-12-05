Vatandaş Çatıdaki Gaz Borusunu Onardı

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Çatıdaki doğal gaz borusunu vinçle çatıya çıkan vatandaş onardı

ERZURUM - Erzurum'un Uzundere ilçesinde bir apartmanın çatısındaki doğal gaz borusu, yoğun kar ve buz yükü nedeniyle yerinden koptu.

Uzundere'de bir apartmanın çatısında bulunan doğal gaz borusu, yoğun kar ve buz yükü nedeniyle koptu. Düşmek üzere olan boru, hem bina sakinlerinin hem de çevredeki vatandaşların can ve mal güvenliği açısından büyük bir risk oluşturdu. Olayın ardından bina yönetimi, tehlikeyi ortadan kaldırmak için harekete geçti. Boruyu tamir etmek amacıyla bir vinç kiralandı ancak vinçle çatıya çıkıp gerekli müdahaleyi yapabilecek bir gönüllü bulunamadı. Bina yöneticisi Erdoğan Cazır, boruyu düzeltmek için cesaretle vinç platformuna çıktı ancak yükseklik korkusu nedeniyle geri inmek zorunda kaldı. Tam bu sırada olay yerinden geçen Taner Sarı, duruma müdahale etmek için devreye girdi. "Ben yaparım" diyerek vinçle çatıya çıkan muhabir, çatıdaki kar ve buzları temizledikten sonra doğal gaz borusunu yerine sabitleyerek vidaladı.